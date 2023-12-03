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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول سفينة طبية إيطالية ميناء العريش البحري لعلاج مصابي غزة

السفينة الطبية الفرنسية
السفينة الطبية الفرنسية بميناء العريش البحرى

استقبل ميناء العريش البحري شمال سيناء،  سفينة طبية إيطالية، لعلاج الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة. ،وذلك تكون ثاني سفينة طبية تصل ميناء العريش، بعد وصول السفينة الفرنسية ديكسمود لعلاج مصابي غزة في مصر.

مستشفى ميداني:

وقالت المصادر بميناء العريش البحري،  إن السفينة فولكان مجهزة بمستشفى ميداني، يقل 170 شخصًا على متنها، ومعهم 30 متخصصا من البحرية الإيطالية من المدربين على العمل في حالات الطوارئ.

وأضافت المصادر، أن السفينة تحمل على متنها غرف عمليات جراحية، ومعدات تشخيصية ومستلزمات طبية  لتقديم الرعاية الطبية للجرحى. 

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محافظ شمال سيناء يستقبل قائد السفينة الطبية الفرنسية الراسية بميناء العريش

العريش ميناء سفينة طبية الجرحى

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