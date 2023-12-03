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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نفخر بشراكتنا مع مصر.. بوينج تعرض طائراتها المتطورة في معرض إيدكس 2023

صدى البلد

تعرض شركة بوينج مجموعتها المتطورة من تقنيات وخدمات ومنتجات الدفاع في معرض الدفاع المصري لهذا العام (إيدكس 2023)، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،  القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

 وستعقد النسخة الثالثة من الحدث الذي يقام كل عامَين من 4 وحتى 7 ديسمبر 2023 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، وستكون بوينج الراعي الفضي للمعرض.

يُعدّ معرض إيدكس منصة دولية رئيسية لشركة بوينج التي تشارك في المعرض تحت شعار "الاتصال والحماية والاستدامة" لتسلط الضوء من جديد على التزامها بتقديم المنتجات والخدمات التي تدعم عملاء الدفاع المصريين والإقليميين وتطورهم.


وقال كولجيت غاتا أورا، رئيس شركة بوينج في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "نفخر بشراكتنا مع جمهورية مصر العربية التي تمتد لأكثر من ستة عقود، ونتطلع إلى تأكيد التزامنا من جديد تجاه الحكومة المصرية وعملائنا من القوات المسلحة والقطاع خلال معرض إيدكس 2023".

ومن جانبه قال فينس لوجسدون، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية للدفاع لدى شركة بوينج: "نلتزم بتلبية الاحتياجات الدفاعية والأمنية لدى الجيش المصري، ونتطلع إلى حواراتنا في معرض إيدكس حول كيفية تلبية إمكانات وخدمات بوينج المتطورة لمتطلبات البلاد. وتعود شراكتنا مع القوات المسلحة المصرية إلى أكثر من 40 عاماً ونركز اليوم على دعم أسطولها الحالي والمستقبلي".

بدأت شراكة بوينج مع القوات الجوية المصرية عبر تزويدها بالطائرة المقاتلة F-4 Phantom II عام 1979. وتُشغّل مصر حالياً مروحيات بوينج من طراز AH-64D وCH-47D شينوك التي تدعم قواتها المسلحة ونشاطاتها في تقديم المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة في حالات الكوارث. كما تشارك هذه الطائرات في مناورات مشتركة مع القوات الأمريكية في المنطقة.

ومن المقرر أن تعرض بوينج خلال معرض "إيدكس" طائراتها وقدراتها المتطورة، والتي تشمل:
F-15EX: تعتبر طائرة F-15EX قوة مستقبلية والطائرة المقاتلة متعددة المهام و الأكثر قدرة من بين الطائرات المنتجة حالياً. وتمتاز بأدوات التحكم المبسطة في الطيران وسعة حمولة الأسلحة الكبيرة وسرعتها التي تفوق سرعة الصوت وأنظمة قمرة القيادة المتقدمة، مما يجعلها على أتم استعداد لمواجهة التهديدات المستقبلية بكل قوة. وهي مجهزة بأنظمة المهام المفتوحة لإجراء الترقيات التقنية السريعة والمريحة، مما يجعلها جاهزة لتولي مختلف المهام اليوم و في المستقبل.

تتمتع مروحية أباتشي AH-64D الهجومية والأساسية لدى 17 دولة شريكة حول العالم ومنها مصر، بسمعة ممتازة لكونها المروحية الهجومية الأكثر موثوقية في العالم. وتتوفر اليوم أكثر من 1200 طائرة أباتشي قيد التشغيل، ويبلغ مجموع ساعات طيرانها التراكمية أكثر من 4 ملايين ساعة طيران.

تُعدّ طائرة KC-46A Pegasus أكثر طائرات التزود بالوقود الجوي متعددة المهام تقدماً في العالم. تم تصميم الناقلة هذه لتلبية متطلبات القوات الجوية الأمريكية وحلفائها في تأدية مجموعة متكاملة من المهام، وتوفر اليوم قدرات موثوقة ومتعددة المهام وتستمر بالتطور لتلبية الاحتياجات المتغيّرة للمستقبل.

يُعدّ T-7A Red Hawk نظام التدريب الوحيد من الجيل الحديث الذي يلبي احتياجات التدريب الحديثة وبتكلفة منخفضة. ويتيح تصميمه الرقمي التكامل الفعال بتكلفة منخفضة مع قدرات التدريب المتقدمة، مما يحسّن بدوره تجربة تدريبات الطيران بشكل كبير للجيل القادم من قائدي الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل.

وستتاح لزوار معرض إيدكس فرصة اختبار قمرة القيادة بالواقع المعزز لبرنامج التدريب T-7.

CH-47F Chinook هي مروحية متطورة ومتعددة المهام للرفع الثقيل، أثبتت فعاليتها في نقل الحمولات والجنود ومهام البحث والإنقاذ وإجلاء المصابين والعمليات الخاصة والإغاثة الإنسانية في حالات الكوارث. وتشغل القوات الجوية المصرية حالياً أسطولاً من مروحيات CH-47D، كما وقعت عقداً لشراء 12 مروحية من طراز تشينوك F في عام 2022
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تُعدّ Insitu Scan Eagle طائرة مسيرة طويلة المدى تلبي احتياجات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع للمجموعة 2 من أنظمة الطيران المسيرة. وسيتمكن زوار المعرض من اختبار طائرة المراقبة المتطورة هذه عن قرب في منصة بوينج.

نظام سلاح الليزر المدمج من بوينج هو نظام ليزر معياري عالي الطاقة يوفر قدرات الدفاع الجوي الموثوقة ضد أنظمة الطائرات المسيرة.

وستعرض بوينج أيضاً مجموعة خدمات بوينج العالمية وخدمات دعم المنتجات من الجيل التالي، والتي تشمل خدمات الاستدامة والتعديلات والتحديث والتطوير والتدريب والصيانة، والتي تم توفير العديد منها لدعم الحكومات في المنطقة اليوم.

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