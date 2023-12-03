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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 63 طن سكر و43 طن أعلاف وتحرير 2000 محضر بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط 63 طن سكر قبل بيعها بالسوق السوداء و43 طن أعلاف مجهولة المصدر ، وتحرير 2000 محضر تموينى خلال حملة تفتيشية مكبرة للأجهزة الرقابية على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار 10 أيام  بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية .

وتنوعت المخالفات ما بين 966 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية ، و تحرير 1035محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر .

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وقال المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بأنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير 9  محاضر جنح مركز أشمون  تنوعت ما بين 7محاضر ضد أصحاب مخازن لتجارة السلع الغذائية بحوزتهم 24 طن سكر حر ، ومحضر ضد صاحب مستودع مواد بناء لحيازته 10 طن أسمنت مجهول المصدر بدون مستندات، ، ومحضر ضد صاحب محل أعلاف لحيازته 2 طن علف تسمين مجهول المصدر ، فيما تم تحرير 4 محاضر جنح مركز السادات ضد أصحاب مخازن و مصانع مستحضرات تجميل بحوزتهم أكثر من 24 طن سكر ، وأضاف أنه تم  تحرير  5 محاضر جنح مركز قويسنا تنوعت مابين 4 محاضرضد أصحاب مصانع لصناعة الحلوى ومكسبات الطعم وبحوزتهم 12 طن سكر بدون مستندات ، ومحضر ضد صاحب مخبز بلدى لقيامه بالتصرف فى كمية قدرها 83 شيكارة دقيق بلدى لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بطرق غير شرعية ،وكذا تحرير4 محاضر ضد اصحاب محل لبيع الأعلاف وبحوزتهم وقدرها كمية 9طن نخالة خشنة ،15طن خليط زوائد ،10طن ذرة صفراء ، بالإضافه الى 4 محاضر جنح شبين الكوم تنوعت بين محضر ضد صاحب مخبز بلدى لقيامه بتجميع 8 شيكارة دقيق بلدى لبيعها فى السوق السوداء،ومحضرين ضد صاحب مصنع ومخزن لتجارة السلع الغذائية وبحوزتة2 طن سكر حر مجهول المصدر ،ومحضر ضد صاحب محل سلع غذائية بحوزته مايزيد عن 2 طن سمنة نباتى ،375كجم أرز أبيض حر بدون مستندات ،وكذا 4 محاضر جنح الباجور ضد صاحب محل بيع سلع غذائية لحيازتة  طن سكر حر بدون مستندات ،ومحضرين ضد أصحاب محال أعلاف لحوزتهم 3طن علف  دواجن و4 طن نخالة خشنة  مجهولة المصدر  ، ومحضر جنح تلا ضد صاحب ماكينة طحن حبوب لقيامة بتجميع 14 شيكارة دقيق بلدى لبيعه بالسوق السوداء .
شدد المحافظ على كافة الأجهزة التنفيذية بإستمرار  شن الحملات التفتيشية والرقابية بكافة أرجاء المحافظة للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية للقضاء على جشع التجار ومراقبة حركة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الإعلان عن الأسعار البطاقات التموينية السلع الغذائية السوق السوداء تجارة السلع الغذائية

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