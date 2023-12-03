قبل مباراة فولهام.. هدف واحد يفصل محمد صلاح عن 4 أرقام تاريخية

في مواجهة اليوم بين ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتطلع محمد صلاح إلى تحقيق أرقام قياسية مهمة:

200 هدف يدخل بهم تاريخ ليفربول

إذا نجح صلاح في تسجيل هدف اليوم، سيحصل على مركزه الخامس في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين بوصوله إلى الهدف رقم 200 في جميع المسابقات، بعد أن توقف رصيده عند 199 هدفًا.

سيكون صلاح أول لاعب غير إنجليزي يصل إلى 200 هدف مع ليفربول، مما يُعزز تألقه الاستثنائي في النادي.

في حال تسجيله اليوم، سيكون لصلاح 17 هدفًا خلال آخر 19 مباراة له في "آنفيلد"، محققًا رقمًا قياسيًا كأكثر لاعب أفريقي تسجيلًا للأهداف في البريميرليج في هذا السياق.

مشاركة صلاح كأساسي أمام فولهام اليوم ستكون مباراته رقم 300 مع ليفربول في مختلف المسابقات، ما يعكس الإسهام الكبير والاستمرارية في أدائه مع الفريق.