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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف تفاصيل مثيرة بشأن أرقام محمد صلاح مع ليفربول

صدى البلد

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة تفاصيل مثيرة  بشان نجم ليفربول محمد صلاح  عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر : محمد صلاح  احرز ١٩٩ هدف بالوان ليڤربول.

وسجل محمد صلاح هدفًا خلال فوز ليفربول على لاسك لاسك بنتيجة 4-0 في الدوري الأوروبي، ويعتقد جو كول أن محمد صلاح لا يزال أمامه أفضل سنواته مع تزايد التكهنات حول مستقبله مع ليفربول، واحتفل المصري بدوره كقائد بهدف خلال فوز الريدز المريح 4-0 على لاسك مساء الخميس، وأضاف لويس دياز هدفين وكودي جاكبو هدف ليرسل فريق يورجن كلوب إلى مراحل خروج المغلوب في الدوري الأوروبي بعد تعزيز صدارة المجموعة الخامسة.


خلال الصيف، كان صلاح خاضعًا لاهتمام بطل الدوري السعودي الاتحاد، وتم تقديم عرض شفهي في اليوم قبل الأخير من فترة الانتقالات، بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، لكن الريدز رفضوا العرض بسرعة.

صلاح لديه 18 شهرًا متبقيًا على عقده مع ليفربول ويستمر في التأكيد على جودته بينما يسعى للحصول على المزيد من الجوائز الشخصية، وكانت ركلة الجزاء التي نفذها هي هدفه رقم 199 مع ليفربول بعد انتقاله من روما في 2017 بينما يستعد لخوض المباراة الأساسية رقم 300 أمام فولهام يوم الأحد.


وادعى كول، الذي كان محللًا في تغطية تي إن تي سبورتس لمباراة ليفربول ضد الفريق النمساوي، أنك لا تعرف أبدًا ما إذا كان صلاح سعيدًا أم لا بمستقبله المقرر لمزيد من التكهنات في يناير.


وقال لاعب خط وسط تشيلسي السابق: "إنه لاعب بوكر إلى حد ما، أليس كذلك؟ أنت لا تعرف ما إذا كان سعيدًا أم لا، يمكنه تسجيل هدف عالمي ولا يبتسم، إنه يحتفظ بأوراقه بالقرب من صدره .. المستقبل، السنوات تمر بالنسبة له لأنه بالفعل لاعب عظيم في ليفربول، ليس هناك شك في ذلك.


واختتم:"أعتقد أن الوضع الرئيسي سيكون هل يريد البقاء ويتولى هذا الفريق حقًا؟ أشعر أن هناك سنوات أمامه، وأعتقد أنه سيلعب لمدة خمس أو ست أو سبع سنوات أخرى بسبب هذا الاحتراف واللياقة البدنية وهو "لا يبدو أنه يستسلم، فهو لا يزال يتفوق على اللاعبين."

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