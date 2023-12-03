بعد دعوات للسكان بالإجلاء.. مسيرات إسرائيلية تقصف مسجد الكتيبة في خان يونس

أفادت وسائل الاعلام الفلسطينية، بأن طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار قصفت مسجد الكتيبة بخان يونس.

وقبل قليل، ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قوات الاحتلال شنت غارة جوية في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

وفي وقت سابق من اليوم، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام خريطة إجلاء للفلسطينيين في قطاع غزة، بحجة تجنب مناطق القتال النشطة.

وحث المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور له باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، الفلسطينيين في عدد من المناطق في خان يونس على الانتقال إلى مناطق آمنة محددة.

وتقسم الخريطة قطاع غزة إلى مئات المناطق الصغيرة، ودعا الفلسطينيين إلى الانتباه لتلك المناطق ومتابعة التحديثات المستقبلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل قليل، وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تهديدا لقادة كتيبة الشجاعية التابعة لحماس.

وقال أدرعي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "اكس": "هذا إشعار نهائي.. أنتم جميعا مستهدفون"،

وأرفق صورا لقادة كتيبة الشجاعية، التي تعمل في حي مدينة غزة الذي يحمل نفس الاسم.

وحذر أدرعي، من أن جيش الاحتلال سيعمل بقوة شديدة للغاية في الحي من أجل تدمير البنى التحتية الحمساوية.

وأضاف أنه "في إشارة إلى قائد كتيبة الشجاعية الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية أمس: "لديكم خياران: الاستسلام وإلقاء أسلحتكم، أو مواجهة مصير مماثل لذلك الذي واجهه وسام فرحات".