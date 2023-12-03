الانتخابات الرئاسية تودع الخارج.. وسيدات مصر يضربن أروع الأمثلة في حب الوطن

تختتم اليوم العملية الانتخابية لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات رئاسة الجمهورية، بعد 3 أيام من الحراك حيث أدلى ملايين المصريين المقيمين بالخارج بأصواتهم وعبروا عن إرادتهم في صناديق الاقتراع وذلك في مقر القنصلية المصرية بالخارج أو في مقر البعثة الدبلوماسية أو أي مقر آخر يصدر بتحديده قرار الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وتواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 عملها لليوم الثالث والأخير، اليوم الأحد، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

البحرين

الانتخابات بالخارج

تبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للظوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات وللمدد التى تحددها، وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة، وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الإجراءات وفى الميعاد الذى تحدده.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً.

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

البحرين

المرأة أول الحاضرين

في هذا الصدد قال الدكتور رامي لبيب علم الدين رئيس الجالية المصرية في مملكة البحرين، توافد اعداد غفيرة منذ بدء التصويت في اليوم الختامي للانتخابات الرئاسية امام السفارة المصرية بمملكة البحرين، لاش ك ان هناك وعي وحرص من المصريين في البحرين علي المشاركة واختيار من هو رئيس مصر القادم.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لــ"ًصدى البلد" حالة من البهجة والسعادة ومشاهد من النواة المصرية مصطحلة عائلتهم وأطفالهم حاميلن الاعلام المصرية في انتظار للإدلاء أصواتهم الانتخابية، في صورة تعكس استثمار الدولة خلال العسر أعوام السابقة تعزيز روح المشاركة الوطنية لدي المراة، ترجمة حقيقية علي ارض الواقع.

واستكمل: لا شك أن السفارة المصرية بمملكة البحرين برئاسة معالي السفيرة ريهام خليل علي تواصل مستمر مع جميع المصريين بالخارج، وحرصا منذ اليوم الاول علي التواصل مع الجميع وحث الجميع علي المشاركة الحشد من أجل الظهور بالمظهر الذي يليق بمصرنا الحبيبة.

وتابع: تصدر حضور المراة المصرية المشهد بجدارة خلال أيام التصويت وحتي الآن ما يعكس حرص المراة علي المشاركة، وهذا المشهد انعكاس لاستثمار الدولة في تعزيز المشاركة.

وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إن الغرفة رصدت أمس السبت، في ثاني أيام تصويت المصريين في الخارج، إقبالًا كبيرًا وحاشدًا من الناخبين بمعدلات تساوي أضعاف المشاركة في اليوم الأول خاصة في السعودية والكويت والإمارات وعُمان وقطر والبحرين والأردن، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وروسيا وكافة الدول الأوروبية بسبب عطلة نهاية الأسبوع لديهم، علاوة على المغرب وتونس وتركيا ولبنان والجزائر والعراق وجنوب أفريقيا وكينيا والسنغال والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا، مما يدعو للشعور بالفخر والاعتزاز بروحهم الوطنية.

كما عقدت لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع أبناء وممثلي الجاليات المصرية حول العالم في اليوم الثاني من التصويت، للاطمئنان عليهم والتعرف على الأجواء الانتخابية لديهم وأي عقبات يواجهونها أو استفسارات لديهم، والذين بدورهم أكدوا على المشاركة المبهرة في ثاني أيام التصويت وخاصة من السيدات والشباب وذوي القدرات الخاصة وكبار السن، مؤكدة الحماس غير المسبوق لدى الناخبين المصريين بالخارج، وأنهم نقلوا صورة راقية ومضيئة للعالم أجمع.