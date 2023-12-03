الانتخابات الرئاسية تشهد توافدًا كبيرًا لأبناء الجالية المصرية..والأرصاد تحذر من هذا الأمر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات، مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، ونرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



قال الدكتور نشأت عبد العليم، المستشار القانوني للجالية المصرية بالسعودية، إن الجالية المصرية في السعودية تعد أكبر جالية مصرية في العالم، حيث يتجاوز عددها 2 مليون و800 ألف تقريبًا، لافتًا إلى أن الانتخابات أمس شهدت توافدًا كبيرًا من قبل أبناء الجالية المصرية.

أكد عبد المعطي أبو زيد، المستشار الإعلامي الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات، أن العلاقة بين مصر والإمارات، يوجد بها تطابق في الفكر، خاصة على مستوى قضايا المنطقة، ولكن خلال السنوات الأخيرة، سياسة مصر الخارجية كانت مميزة مع دول العالم.

تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أن الحرب على غزة ستستمره.

بين الأكياس البيضاء التي تضم جثامين القتلى، يقف الطفل سعيد خالد شحاتة بالقرب من رجل يحمل جثة شقيقه محمد الذي قتل بـ القصف الإسرائيلي ويبكي.

أكد علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج من الكويت، أن الانتخابات ليست عرسا ديمقراطيا فقط، ولكنه كرنفال مصري كبير، فاليوم يضم مجموعات كبيرة من المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من جنوب رفح، إنه لا توجد مناطق آمنة في القطاع، منوهة بأن الاحتلال يقصف مراكز اللجوء، حيث ارتقى عدد كبير من الشهداء.

قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إنّ التكنولوجيا الحديثة ومؤسسات نشر الوعي، يساهم في تأهيل الشباب الحالي والمستقبلي في كيفية مواجهة التحديات العالمية في العديد من المجالات.

قال مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية بلندن، إن اليوم هو الأخير في أيام العملية الانتخابية، لافتًا إلى أنه رغم بُعد المسافات والظروف الجوية الصعبة، إلا أن الأيام الماضية شهدت توافدًا كبيرًا من قبل الناخبين، وهذا الإقبال يدل على مدى حبهم لوطنهم.

