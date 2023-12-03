نشاط الرئيس على هامش «كوب 28».. وتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية محور اهتمام الصحف

حاز النشاط المكثف ، الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28) في دبي، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم /الأحد/، التي أبرزت لقاء الرئيس مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، والرئيسة التنزانية سامية حسن، والرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان، والرئيس الليتوانى جيتاناس ناوسيدا، ورئيس وزراء النرويج يوناس جاهر ستوره.



وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها لنقل وقائع النشاط المكثف، الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28) في دبي، حيث التقى الرئيس مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، والرئيسة التنزانية سامية حسن، والرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان، والرئيس الليتوانى جيتاناس ناوسيدا، ورئيس وزراء النرويج يوناس جاهر ستوره.



وتناقلت الصحف تأكيد الرئيس السيسي - خلال لقائه مع نائبة الرئيس الأمريكي - على تردي الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة؛ وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا، لتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع، والتخفيف من وطأة معاناتهم، مشددا على ضرورة استعادة التهدئة، ووقف إطلاق النار، ورفض مصر تعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي، بما يخالف الالتزامات الدولية والقانون الدولي الإنساني ، مع تأكيد موقف مصر الثابت فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية، من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة، وفق مرجعيات الشرعية الدولية.



كما سلطت الصحف الضوء على تأكيد الرئيس السيسي ونائبة الرئيس الأمريكي، الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة التي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وأعربا عن التطلع المتبادل لتعظيم التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين، خلال الفترة المقبلة، بشأن أطر التعاون الثنائي في كل المجالات، فضلا عن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.



هذا وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي بحث مع يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج، سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التبادل التجاري والسياحة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات النرويجية في المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة، لاسيما في ظل سوابق التعاون الناجح بين الحكومة المصرية وشركة سكاتك النرويجية في هذا الصدد، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والنرويج في إفريقيا.



في حين أفادت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسي التقى أمس الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان، مبرزة تأكيد الرئيسين على ما تتسم به العلاقات المصرية الأرمينية من خصوصية تاريخية على المستويين الرسمي والشعبي، حيث جرى التوافق بشأن ضرورة تعزيز الجهود القائمة لدفع مسيرة التعاون المشترك، خاصة على الصعيد السياحي والثقافي والتجاري والاقتصادي والأمني، إلى جانب التباحث بشأن أبرز تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب القوقاز.



فيما نشرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي بحث مع الرئيسة التنزانية سامية حسن، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة على شتى الأصعدة، خاصةً ما يتعلق بالاستثمارات المصرية في تنزانيا والتعاون الفني وبناء القدرات للمساهمة في تدريب الكوادر التنزانية في مختلف المجالات، فضلاً عن استفادة تنزانيا من الخبرات المصرية في مجال المشروعات العملاقة، لاسيما في ضوء المشاركة المصرية الفعالة في إنشاء سد «جوليوس نيريري» لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الصدد أنه يتابع مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء وفقاً لأعلى المعايير العالمية.



وفي سياق رئاسي آخر، أبرزت الصحف مشاركة الرئيس السيسي، أمس، في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، متمنياً للإمارات وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.



ونقلت اعتزاز الرئيسين، المتبادل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وعلى مستوي الشعبين، كما تقدم الرئيس بالتهنئة على الاستضافة الناجحة للإمارات لقمة المناخ (كوب 28).



وفي سياق مواصلة الصحف متابعتها لتغطية عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، تابعت صحيفة (الأهرام) استمرار توافد أبناء الجاليات المصرية على مقار السفارات والقنصليات، مشيرة إلى أن أمس واليوم يصافان عطلة أسبوعية؛ وهو ما أسهم في تزايد الاقبال على مدى اليومين.



وذكرت أن هناك إقبالا من المواطنين المصريين في سفارة مصر في المنامة، للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى للمشاركة فى اختيار رئيس الجمهورية، مضيفة أن السفيرة ريهام خليل تابعت العملية الانتخابية، التي سارت بيسر وسهولة، حتى إن إجراءات التصويت داخل مقر اللجنة، لا تستغرق أكثر من خمس دقائق، حيث تم تجهيز السفارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بالأجهزة التقنية لتيسير عملية الانتخاب.



أما في العاصمة الرواندية كيجالى، ذكرت الصحيفة أن العملية التصويتية في اليوم الثاني سارت‪ ‬بانتظام ويسر داخل مقر السفارة بكيجالي، لاسيما فى ضوء الامكانات التى وفرتها اللجنة العليا للانتخابات والإجراءات التنظيمية التى اتخذتها البعثة الدبلوماسية المصرية في ظل حرص الجميع على إنجاح المشهد الانتخابي، الذى يشير إلى أن المصري في الخارج حريص على أن يعبر عن رأيه وأن يكون فاعلا في اختيار من يمثله ومن يقود بلادنا للامام‪.‬



وفي اليابان، أبرزت الصحيفة توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية إلى مقر البعثة بالعاصمة طوكيو للمشاركة فى الإدلاء بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية، وفي البرازيل، نشرت الصحيفة أن عملية الاقتراع استمرت بيسر وسلاسة وانتظام داخل مقر السفارة بالعاصمة برازيليا، حيث حرصت البعثة المصرية بالبرازيل على بذل كل الجهد لتوفير جميع التيسيرات وسبل الراحة أمام الناخبين، كما واصل أبناء الجالية المصرية التوافد على مقر اللجنة الفرعية بسفارة مصر في أوتاوا في كندا؛ للإدلاء بأصواتهم، أما في السفارة المصرية في بلجراد، فقد تواصل لليوم الثانى توافد أبناء الجالية المصرية المقيمين فى صربيا على مقر السفارة.



وفي إطار مواصلة متابعتها الإخبارية لحملات مرشحي الرئاسة استعداد لـ"يوم الحسم" في ماراثوان الانتخابات الرئاسية في الداخل، أوردت صحيفة (الأخبار) أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالإسكندرية واصل حملته الشبابية لتوعية المارة بالشوارع بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، حيث جاب الشباب الشوارع والميادين والأسواق لحث المواطنين على المشاركة، حيث يأتي ذلك من خلال فتح النقاشات مع المارة بالشوارع ومستقلي السيارات لتعريفهم بالمرشحين الأربعة في انتخابات الرئاسة وتشجيعهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 خلال أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الحالي.



وذكرت الصحيفة أن أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، برئاسة محمد عبدالفتاح، نظمت مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، حضره ما يزيد عن 12 ألفا من المواطنين والأهالي وأعضاء الحزب بالمحافظة، لتأييد ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، بينما نظم حزب مصر الحديثة بالشرقية برئاسة اللواء طارق عجيز أمين عام الحزب بالمحافظة مؤتمرا حاشدا بمدينة الزقازيق لتأييد المرشح السيسي ودعمه بحضور آلاف المواطنين الذين حرصوا على رفع الأعلام المصرية وصور السيسي.



وذكرت صحيفة (الأهرام) أن أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية نظمت مؤتمرا جماهيريا حاشدا تحت عنوان «لست وحدك»، امس الأول، فى مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية، لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، من ذوى القدرات الخاصة، بالتزامن مع احتفالية اليوم العالمي لذوى الهمم، المخصص له 3 ديسمبر من كل عام، بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب المصرية، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وأسر الأطفال من ذوى الهمم، وسط مشاركة 1500 مواطن.



وفي شأن آخر أوردت صحيفة (الجمهورية) أن القوات المسلحة نظمت مؤتمراً صحفياً عالمياً بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" في دورته الثالثة، والذي سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر، بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وذكرت الصحيفة أن المؤتمر شارك فيه: اللواء مهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء كمال وفاء رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة واللواء أركان حرب طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات والسيد توماس جونت رئيس شركة AWE بمنطقة الشرق الأوسط.



وأشارت إلى أن المؤتمر تناول كل التفاصيل التي تبرز اهتمام ورعاية القيادة السياسية لهذا المعرض؛ ليكون حدثاً عالمياً بارزاً بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة، كذلك جميع التفاصيل التي توضح التنسيق التام بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة للمساهمة في ظهور المعرض بالشكل الذى يعبر عن مكانة مصر الدولية والعالمية، وتم الإعلان - خلال وقائع المؤتمر - عن أن المعرض يضم 22 جناحاً دوليا في هذه الدورة، بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح.



إلى ذلك، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ألقت - نيابة عن رئيس الجمهورية - كلمة مصر في الحدث رفيع المستوى لعملية الحصر العالمي للمناخ TSG حول وسائل دعم التنفيذ وذلك بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات ، وهم جنوب افريقيا ولو تنيا، وسويسرا والمانيا، وباربادوس، وكذلك الوزراء المعنيين والمدير التنفيذى لصندوق المناخ الأخضر ورئيس المفوضية الأوروبية، وأدار الجلسة الدكتور محمود محى الدين رائد المناخ المؤتمر المناخ COP27.‏



ونقلت الصحيفة تأكيد الوزيرة - في الكلمة التي ألقتها نيابة عن رئيس الجمهورية - أن مناقشات التقييم العالمي للمناخ تمثل فرصة مثالية لتقييم وحشد العمل الدولي لتعزيز وسائل دعم التنفيذ، خاصة بعد مناقشات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، العام الماضي، COP27، التي كانت سباقة في التركيز على مواطن القصور في إطار التمويل متعدد الأطراف، وتحديد محاور لتطوير النظام التمويلي، سواء من خلال حشد المزيد من التمويل، وتيسير نفاذ الدول النامية إليه، والتركيز على أدوات التمويل الميسر مع مراعاة التحديات الجديدة.