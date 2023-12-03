لأول مرة|الجالية المصرية بالسعودية: مشاركة الشباب بالانتخابات تجاوزت الـ 40%

قال الدكتور نشأت عبد العليم، المستشار القانوني للجالية المصرية بالسعودية، إن الجالية المصرية في السعودية تعد أكبر جالية مصرية في العالم، حيث يتجاوز عددها 2 مليون و800 ألف تقريبًا، لافتًا إلى أن الانتخابات أمس شهدت توافدًا كبيرًا من قبل أبناء الجالية المصرية.



وأضاف “عبد العليم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن فئة الشباب شاركت بنسبة 40% وهذا لأول مرة، متابعًا أن فئة ذوي الهمم شاركت أيضًا، حيث وفرت لهم السفارة كافة سبل الراحة والأمان.



وأكد الدكتور نشأت عبد العليم، المستشار القانوني للجالية المصرية بالسعودية، أن الجميع يريد أن يرى العالم صورة مصر الحقيقية، لافتًا إلى أن وزارة الهجرة المصرية منذ وقت تفعيلها وهي تبذل جهودًا حثيثة مع الجاليات المصرية في كافة أنحاء العالم.