أبو زيد: زيارات غير مسبوقة للرئيس السيسي إلى دول القارة الأفريقية

أكد عبد المعطي أبو زيد، المستشار الإعلامي الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات، أن العلاقة بين مصر والإمارات، يوجد بها تطابق في الفكر، خاصة على مستوى قضايا المنطقة، ولكن خلال السنوات الأخيرة، سياسة مصر الخارجية كانت مميزة مع دول العالم.

وقال عبد المعطي أبو زيد، خلال لقاء له لبرنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "رشا مجدي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل على زيارات غير مسبوقة لدول القارة الأفريقية، والتي وصلت لـ 35 زيارة.

حل المشاكل الصعبة

وتابع المستشار الإعلامي الخارجي بالهيئة العامة أبو للاستعلامات، أن مصر تتعامل مع جميع دول العالم بندية، مؤكدا أن مصر دولة قوية وقادة العالم تتواصل مع مصر، لأنه يعلمون دور مصر القوي، خاصة في حل المشاكل الصعبة التي تواجه العالم.

