رشا راغب: دربنا أكثر من 5 آلاف متطوع للانضمام إلى «حياة كريمة»

قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إنّ التكنولوجيا الحديثة ومؤسسات نشر الوعي، يساهم في تأهيل الشباب الحالي والمستقبلي في كيفية مواجهة التحديات العالمية في العديد من المجالات.

رشا راغب:يجب أن يكون الشباب على وعي بمجالات متعددة منها أجندة مصر 2030

وأكدت «رشا راغب» ، خلال افتتاح مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية في شرم الشيخ، ضمن فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية من منتدى شباب العالم، ونقلتها قناة "إكسترا لايف"، على الهواء، ضرورة أن يكون الشباب على وعي بمجالات متعددة منها أجندة مصر 2030، والتحديات الموجودة بالأجندة العالمية الأممية وأهداف التنمية المستدامة والتغيير المناخي.

وكشفت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن تدريب أكثر من نحو 5 آلاف متطوع للانضمام للمبادرة المصرية حياة كريمة.

