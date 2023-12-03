بعثة الاتحاد الأوروبي تشيد بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية: ليست مهمة سهلة

وجهت أني شوي، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، الشكر لـ مصر، وللمنظمين لمنتدى شباب العالم بنسخته الخامسة والاستثنائية ولدعوتها للمنتدى، واصفة المنتدى بـ«الرائع».

وأشادت خلال افتتاح مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية» في شرم الشيخ، ضمن فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية من منتدى شباب العالم، بالدور المصري الرائع خلال أحداث غزة الأخيرة، إضافة لدورها في مفاوضات السلام، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

الشباب الآن يمثلون جيلا يحظى بخدمات تعليمية وصحية والوصول للمعلومات

ووصفت مصر بالعمود الراسخ في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدة أن مهمة الجانب المصري لم تكن سهلة مطلقا، ولكنها قامت بها.

إلى ذلك، فقد ذكرت أن الشباب الآن يمثلون جيلا يحظى بخدمات تعليمية وصحية والوصول للمعلومات، إضافة إلى تحسين جودة الحياة بصورة عامة، موضحةً أنّ الجيل الحالي يحظى بخدمات لم تكن متاحة من قبل، ويجب النظر إلى الأمور بعيدا عن التشاؤم، فالجيل الحالي بصحة جيدة ويتوقع حياة أفضل، كما يتمتعون بسنوات صحية وذات فاعلية أكثر من أجيال أخرى عاشت على هذا الكوكب، مشددة على ضرورة أن يستغل الجيل الحالي هذا الأمر.