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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر من الإمارات: الانتخابات لم تشهد عراقيل

الأمين العام المساعد
الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر من الإمارات

أشاد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، بالصورة التي ظهر بها المصريون بالخارج خلال انتخابات الرئاسة على مدار ثلاثة أيام متواصلة، مؤكدا أن المصريون دائما يسطرون ملاحم الوطنية ويلبون كل نداءات الوطن فى الداخل أو الخارج.

وأكد الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر فى بيان له، خلال متابعته سير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج فى دولة الإمارات الشقيقة، أنها لم تشهد أي خروقات أو عراقيل أو شكاوي من حملات المرشحين الأربعة.

وثمن الباز الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، مشيرا إلي أن الهيئة تتمتع باستقلالية تامة وفقا للدستور والقانون، منوها إلي التزام حملات جميع المرشحين بالضوابط التي وضعتها الهيئة لضمان سير العملية بسهولة ويسر.

وأشار إلي حرص المصريين بالخارج فى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية إعمالا لحقهم القانونى الدستوري خاصة أن المصريين بالخارج يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصرى، فى مختلف دول العالم ومشاركتهم علامة مهمة فى تأكيد أصالة الشعب المصرى وتمسكه برسم مستقبل وطنه والتصدي لمخططات الفوضى.

وطالب جموع المصريين بالنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم،و ممارسة حقهم الدستوري فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مجددا دعم حزب مصر أكتوبر للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، مشددا أن المرحلة المقبلة تطلب رئيسا قادرا على مواجهة الصعاب والتحديات التي تحيط بالدولة المصرية من كل اتجاهاتها، فضلا عن استكمال ما بدأه من انجازات .

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