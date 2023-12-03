"القاهرة الإخبارية": لا مناطق آمنة في قطاع غزة والاحتلال يقصف مراكز اللجوء

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من جنوب رفح، إنه لا توجد مناطق آمنة في القطاع، منوهة بأن الاحتلال يقصف مراكز اللجوء، حيث ارتقى عدد كبير من الشهداء.

ولفتت إلى أن الاحتلال كثّف غاراته في مناطق الزيتون والشجاعية والتي حذر المواطنين من التواجد فيها آنفا وطالبهم بإخلائها والتراجع نحو مناطق الغرب.

الأهالي يهرعون للشوارع عقب قصف المنازل

وأضافت "عوكل"، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الأهالي يهرعون للشوارع عقب قصف المنازل ومراكز الإيواء بالقطاع، مشيرةً إلى أن الاحتلال لم يستثنِ أيا من المناطق التي يحاول استهدافها بشكل مباشر.

وشددت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من جنوب رفح على أن الأوضاع بالقطاع كارثية، والأزمات تظهر في كل شيء، موضحةً أن الاحتلال ينفذ الأحزمة النارية وفقا لسياسة مفتوحة في معظم مناطق قطاع غزة، مثلما حدث في جباليا وتل الزعتر وهي المنطقة المحيطة بالمستشفى الإندونيسي، بالإضافة إلى عدد من المناطق بجباليا البلد.

