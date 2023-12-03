قناة إسرائيلية تكشف عدد الأسرى لدى حماس

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن 123 مخطوفا إسرائيليا و13 جثة لايزالون محتجزين لدى حماس في غزة.

كما قالت صحيفة "زمان" العبرية، إن إسرائيل لم تغلق الباب أمام استمرار المفاوضات مع حركة حماس من أجل إطلاقسراح باقي الأسرى.

وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم السبت الماضي، أن فريق الموساد المفاوض قد عادمن قطر بأمر من رئيس الموساد، والسبب بحسب ما جاء في الإعلان، أن "حماس لم تقم بدورها في الاتفاق الذي تضمنإطلاق سراح الأسرى وفق القائمة التي قدمتها ووافقت عليها".

ووفقا للصحيفة فأن هذا الإعلان يعتبر خطوة حساسة للغاية، مشيرة إلى انه كان بمثابة إيصال رسالة قاسية في الوقتالحقيقي، بهدف ربما تحسين المواقف في الوضع الدقيق والحساس الذي تم خلقه.

وأوضحت الصحيفة أن هذا ليس طريقا مسدودا في المفاوضات، بل خطوة تهدف إلى إخراج الطرف الآخر من منطقة راحته.