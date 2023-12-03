القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكرانيًا وتسقط صاروخين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ما يقرب من 8 طائرات مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى صاروخين مضادين للطائرات "إس 200" وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه “ أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ومنظومات الحرب الإلكترونية ثماني طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق بودكويتشانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، وسلافنوي، وبيلوغوريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيشانيفكا وفينوغرادنوي في مقاطعة خيرسون، وفيربوفو بمقاطعة زابوروجي”.

وأضاف بيان الدفاع الروسية :"كما تم إسقاط صاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز إس- 200 تم تحويلهما لضرب أهداف أرضية، إضافة لصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، على حسب بيان الدفاع الروسية".