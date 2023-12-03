نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى يكشف تفاصيل أحدث التكنولوجيات المالية بأورنج

أكد احمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري- شركة أورنچ مصر للاتصالات أن خدمات اورنچ كاش خضعت لاستراتيجية تطوير شاملة على مدار الفترة الماضية، وأصبحت الآن مرادفاً حقيقياً للأداة التي تلبي كافة احتياجات مستخدميها على مستوى الدفع الإلكتروني والتعاملات المالية الرقمية وقد حقق الإقبال على خدمات "اورنچ كاش" كل المستويات التي استهدفتها اورنچ مصر بفضل المميزات العديدة التي تتضمنها الخدمة والتي من أهمها دفع الفواتير بأقل رسوم في مصر فضلاً عن إضافة خدمات دفع المصاريف الجامعية من خلال المحفظة مع كاش باك بحد أقصي 1000 جنيه.

واضاف : ذلك بالإضافة الي الشراكات العديدة التي عقدناها مع شركات عريقة ومتخصصة في كل ما يتعلق بالمدفوعات الرقمية في مصر، ولعل من أبرزها التعاون مع شركة Visa أكبر شبكة في العالم للمدفوعات الإلكترونية، والبنك الأهلي المصري أكبر بنك في مصر، وشركة «ڤاليو» لتكنولوجيا الخدمات المالية وتوفير خدمة سداد الأقساط ، والتعاون مع شركة سهل للمدفوعات لإتاحة شحن كروت الكهرباء والدفع من خلال المحفظة، ومنصة "راحة بالي" أول وأكبر منصة للأمهات في مصر لإطلاق محفظة " راحة بالي - اورنچ كاش" الرقمية الحصرية لعملاء اورنچ، وغيرهم من الشركاء المميزين في مجال حلول المدفوعات الإلكترونية.

وقال : انه بفضل خطة التطوير الشاملة زاد عدد العملاء النشطين في خدمات اورنچ كاش 200% كما ارتفع عدد عملاء اورنچ كاش بنسبة 120% في أكتوبر الحالي مقارنة بنفس التوقيت في العام الماضي ونتوقع استمرار تزايد عدد المشتركين الجدد في خدمات اورنچ كاش، حيث تستهدف الشركة حاليا ترسيخ مكانة اورنچ كاش كخدمة دفع رقمي رائدة في مصر، وتمكينها من تقديم جميع الخدمات الاستراتيجية التي تساعد العملاء على اغتنام كل الفرص المتاحة في السوق من خلال منصة مستقرة وموثوقة ومعتمدة وفقا لأعلى المعايير العالمية من حيث التقنية والأمان.

وهذا نص الحوار :

وماهي خطط الشركة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية بشكل خاص في ظل النمو المتسارع الذي تشهده؟

نولي اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية ونسعى لاستكشاف وتطوير حلول مبتكرة للدفع الإلكتروني، وتوفير خدمات مالية رقمية متطورة، وتسهيل عمليات التحويل الإلكتروني لتلبية احتياجات العملاء. وبفضل خدمات محفظة "اورنچ كاش" أصبحنا جزءاً رئيسياً من مشهد التكنولوجيا المالية في مصر، حيث ركزنا بشدة على إعادة تطوير خدمات المحفظة وأبرمنا شراكات مع مؤسسات عملاقة لتزويد المحفظة بكل الإمكانيات اللازمة لتلبية احتياجات المستهلكين.

ماهي الخدمات المضافة التي تسعى الشركة لتقديمها خلال الفترة المقبلة؟

نحن نتوسع بالفعل في تقديم العديد من خدمات القيمة المضافة خاصة في المجالات الرقمية والمعتمدة على البيانات بما يلبي احتياجات عملائنا ويوفر لهم تجارب مميزة مع الالتزام بكل الضوابط التي وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الصدد.

كيف ستواجه اورنچ الزيادة المتتالية فى تكاليف التشغيل مقابل ثبات سعر الخدمة ؟

إن زيادة التكاليف الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار وأسعار الوقود وكذلك التضخم يضغط على ربحية الشركات حيث يمثل الدولار المكون الرئيسي في تكاليف الصيانة والتركيب والتشغيل لشبكة المحمول، كما تمثل المحروقات جزءا رئيسياً في تشغيل محطات المحمول ولذلك تقدمت اورنچ بطلب إلى "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" لزيادة أسعار خدماتها على النحو الذي يواكب تغيرات السوق ويعوض جزئيا الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل والصيانة، وتنتظر الشركة حالياً الرد من الجهاز.

ماهي آخر تطورات اتاحة خدمة الـ"esim" في مصر؟ هل يمكن أن ترى النور في 2024؟

أتمت الشركة بنجاح العام الماضي كافة الاختبارات وجاهزيتها لتشغيل شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة «eSIM» على شبكاتها، وذلك في اطار اهتمام اورنج بمواكبة أحدث تقنيات تكنولوجيا الاتصالات في العالم.

وفي الوقت الحالي يتم التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومقدمي الخدمة تمهيداً للحصول علي الموافقة النهائية من الجهاز واطلاق الخدمة في السوق المصرية.