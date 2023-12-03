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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصطفى بكري: السيسي أنقذ مصر من المخاطر ولولاه لأصبحت في مهب الرياح

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على دعم الرئيس السيسي، للشعب الفلسطيني ورفض العدوان الإسرائيلي والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وحفظ أمن مصر القومي، وتقوية الجيش والشرطة.

جاء ذلك خلال  مؤتمرا جماهيريا نظمته أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، بمدينة إسنا جنوب الأقصر، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأوضح بكري أن  المخاطر التي كانت تحدق بمصر بداية من جماعة الإخوان الإرهابية، واستيلائها على مصر،  ومحاربة الأرهاب، مؤكدا أن الرئيس السيسي نجح في إنقاذ البلاد من أزمات عدة شهدتها مصر.

واختتم:" لولا وجود السيسي لأصبحت البلاد في مهب الرياح".

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ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالأقصر، مساء اليوم السبت، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة إسنا جنوب الأقصر، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور الدكتور محمد العماري، أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر، والإعلامي مصطفى بكري، وكابتن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، والشيخ محمد المنتصر الدح، عميد ساحة الدح بإسنا، والشيخ حسين البيومي، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعمد ومشايخ القرى والآلاف من أهالي الأقصر.

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