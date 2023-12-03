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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر في بنما: تواصل العملية الانتخابية خلال اليوم الثالث بسهولة ويسر

صدى البلد

أكد السفير حازم حنفي، سفير مصر في بنما، أن عملية التصويت تجري بانتظام خلال اليوم الثالث والاخير من تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024

وقال إن اللجان جرى فتحها أمس أمام الناخبين بكل يسر وسهولة، من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، وسط التزام بكل القواعد والإجراءات، مؤكدا سير العملية الإنتخابية بدون أي معوقات.

وأكدت وزارة الخارجية متابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثالث والأخير لـ أيام التصويت من خلال غرفة عمليات الوزارة والتي تغطي كافة اللجان الفرعية.

وأوضح السفير أحمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير ادارة الدبلوماسية العامة، اليوم الأحد، إن عملية الاقتراع في جميع دول العالم تستمر لليوم الثاني على التوالي لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 في الخارج بجميع مقرات السفارات والقنصليات المصرية، وسط إقبال من جانب الجاليات المصرية على ممارسة حقهم الدستوري.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن عملية الاقتراع في جميع السفارات والقنصليات المصرية حول العالم تستمر اليوم الثالث على التوالي لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 .

وأشار السفير أحمد أبوزيد، إلى أن عملية الانتخاب تسير وسط إقبال من جانب الجاليات المصرية على ممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا متابعة غرفة عمليات وزارة الخارجية سير العملية الانتخابية في كافة اللجان الفرعية.

وحسب التوقيتات الدولية، فإن اللجنة الفرعية في نيوزيلندا، أول لجنة تفتح أبوابها للناخبين المصريين، فيما تعد الدائرة الانتخابية في لوس انجلوس الأمريكية، آخر اللجان الانتخابية التي تغلق أبوابها في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت وزارة الخارجية على حسابها لقطات من السفارات و القنصليات المصرية في دبي - سراييفو - بغداد - لوس انجلوس - باريس - هيوستن - بودابست - هراري - ويندهوك - مسقط - بلجراد - الدوحة - أبو ظبي 
 

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