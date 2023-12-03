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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طالبة المطرية ضاع شرفها.. والد الضحية: المتهم عمل عملته بعد الامتحان و"بنتي" حامل

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية المتهم بالتعدي جنسيا على طالبة بالمطرية تبلغ من العمر ١٥ عاما بأن عاشرها معاشرة الأزواج عن طريق الخديعة 

واستمعت النيابة الي أقوال والد المجني عليها .

نص أقوال والد المجني عليها 

س: ما صلتك بالمجني عليها؟

ج: هي بنتي.

س: كم تبلغ من العمر كريمتك سالفة الذكر؟

ج: هي عندها 15 سنه.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: انا عرفت من يومين  أنها حامل وروحت عملت بلاغ  في قسم شرطة المطرية و اللي عرفته ان المتهم  إعتدى عليها جنسيا من حوالي شهرين بس مش عارف التاريخ بالضبط.

س: وما هي طبيعة علاقة كريمتك بالمتهم؟

ج: اللي عرفته بعد كده انها كانت تعرف واحد كان عايز يتقدملها و انه كان بيكلمها من تليفون واحد قريبه و فضل يكلمها لما أخد رقمها عشان  إتصل من عنده كذا مره ومن حوالي شهرين راح عند المدرسة عندها و هي كانت متعرفش شكله مشافيتوش قبل كده و متعرفوش شخصيا و انه جالها عند المدرسة من شهرين و حصل الموضوع

س: وما هي ظروف تقابل المتهم سالف الذكر مع كريمتك المجني عليها سالفة الذكر يوم الواقعة؟

ج: اللي عرفته انه راحلها عند مدرستها الصبح و نده علیها و قالها تعالي معايا و هددها بصور

س: متی واین تقابلا؟

ج: الكلام ده في يوم الصبح كان من شهرين لأن ده اليوم اللي بنتي إتأخرت فيه بعد الإمتحان بس مش متأكد من التاريخ

س: و من كان برفقة كريمتك المجني عليها سالفة الذكر انذاك ؟

ج: هي كان معاها زمايلها في المدرسة و لكن هي سابتهم و راحت معاه لما نده لها

س: هل استطالت يد المتهم سالف الذكر لمواضع حساسة من جسد المجني عليها أو أماكن عفتها؟

ج: ايوة هو إعتدى عليها جنسيا 

س: ما هي تلك المواضع؟

ج:  فرجها وجسدها

س: كيف وقفت على ذلك؟

حملت منه وهي لسه صغيرة وعمرها ما اقامت علاقة جنسية مع اى حد

س: وهل قام المتهم سالف الذكر بالتعدي عليها ؟ 

ج: ايوة هو خدرها بمادة مخدرة وهي مكنتش حاسة اى حاجة

س: وهل كان بإمكان المتهم موالاة الاعتداء على المجني عليها؟

ج: اكيد لانها كانت فاقده وعيها بس هو بعد ما خلص فوقها وصحاها

س: كم عدد مرات إتيان المتهم سالف الذكر؟

ج: معرفش.

س: وما هي المدة التي استغرقها المتهم سالف الذكر في الاعتداء على المجني عليها سالفة الذكر تحديدا ؟

ج: معرفش.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة خطف المجني عليها من غير تحايل او اكراه بان استغل حداثة عمرها موهما إياها بالزواج منها وساقها لمسكنه باعدا إياها عن أعين ذويها تمهيدا للنيل من جسدها

حيث اوهمها أنه يريد أن يتقدم لها ولكنه استطاع أن يحصل علي صور لها وهي عارية تماما ثم قام بتهديدها واحضرها بتلك الطريقة الي منزله ثم وضع لها مادة مخدرة في زجاجة مياه معدنية وقام بجريمته والتي اكتشفت بعد ذلك أنها حامل.

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