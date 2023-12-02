فاقت فاقدة عذريتها.. شهادة صادمة من والد طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية المتهم بالتعدي جنسيا على طالبة المدرسة المطرية البالغة من العمر ١٥ عاما للجنايات بأن عاشرها معاشرة الأزواج عن طريق الخديعة

واستمعت النيابة الي اقوال والد المجني عليها

نص اقوال والد المجني عليها

س: ما صلتك بالمجني عليها؟

ج: هي بنتي

س: كم تبلغ من العمر كريمتك سالفة الذكر؟

ج: هي عندها 15 سنه

س: ما هي تفصيلات شكواك؟

ج: اللي حصل ان انا بنتي عندها 15 سنة و في المدرسة لسه و من يومين لقيت والدتها بتقولي انها حامل و لما قعدت معاها عشان اعرف ازاى ده حصل عرفت منها ان هي كانت تعر ف واحد كان عايز يتقدملها و انه كان بيكلمها من تليفون واحد قريبه و فضل يكلمها لما أخد رقمها عشان إتصل من عنده كذا مره ومن حوالي شهرين راح عند المدرسة عندها و هي متعرفش شکله و قالها انه معاه صور ليها و انه أخدها عن طريق هاكر و قالها تيجي معاه لبيته عشان يشيل الصور و يمسحها فراحت معاه وهي ، خايفة و أخدها بيته في المطرية و كان في ستات قرايبه و لما قعدت إداها مادة في مياه و بيبسي و كحك و لما شربت و کلت فقدت وعيها و إعتدى عليها جنسيا و هي مش حاسة بنفسها و بعد كده صحاها و قالها يلا عشان تروحي و إداها سلسلة و إنسيال و قالها هديكي خاتم بس السايبر تحت قافل المرة اللي جاية هديلك الخاتم و هي مكنتش تعرف اللي حصل و سابت الموضوع و محکتلناش و بعد كده من يومين كانت بترجع و الدورة الشهرية بتاعة السيدات مقطوعة عنها بقالها فترة فا والدتها خافت و اخدتها لمركز رعاية الطفل في الجيزة و حللتلها دم للحمل و طلعت حامل فروحت معاها للمكان اللي المتهم فيه و عرفت عنوانه و روحت بيها

للقسم عشان اعمل المحضر.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة خطف المجني عليها من غير تحايل او اكراه بان استغل حداثة عمرها موهما إياها بالزواج منها وساقهالمسكنه باعدا إياها عن أعين ذويها تمهيدا للنيل من جسدها

حيث اوهمها أنه يريد أن يتقدم لها ولكنه استطاع أن يحصل علي صور لها وهي عارية تماما ثم قام بتهديدها واحضرها بتلك الطريقة الي منزله ثم وضع لها مادة مخدرة في زجاجة مياه معدنية وقام بجريمته والتي اكتشفت بعد ذلك أنها حامل .