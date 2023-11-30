عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب هندسة المطرية بجامعة حلوان ينجحون فى إنتاج الهيدروجين الأخضر

طلاب هندسة المطرية
طلاب هندسة المطرية ينجحون فى إنتاج الهيدروجين الأخضر

نجح فريق من طلاب كلية هندسة المطرية فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك تحت رعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عمرو عبد الهادى عميد كلية هندسة المطرية، وكان الهدف من البحث هو إيجاد مصدر وقود نظيف مستدام ذو تكلفة مقاربة لمنافسيه وهذا ما توفر تماما في الهيدروجين الأخضر، ويأتى ذلك في ظل النقص الحاد لمصادر الوقود الأحفوري، تسعى البلاد سعيا حثيثا للبحث عن بديل يكون ذا كفاءة مماثلة لأنواع الوقود المطروحة في السوق العالمي حاليا.

txt

رئيس جامعة عين شمس يستقبل مدير مشروع منح الجامعات الحكومية بمؤسسة أميدايست

txt

عقد أولى ندوات حقوق الإنسان بـ آداب عين شمس .. اليوم

txt

وفد جامعة "اكستر" البريطانية يزور كلية التربية جامعة عين شمس.. صور

txt

مركز بحوث الفلزات يفتح باب التقدم للبرنامج التدريبى لطلاب كليات العلوم والهندسة

وبدأت الفكرة بدراسة تكنولوجيات انتاج الهيدروجين الأخضر بأفضل الطرق واقل تكلفة ممكنة وقد تمكن الطلاب من ذلك بعد دراسة ممنهجة تعتمد على الأبحاث والخطط التي تم نشرها في مجلات علمية موثوقة.
حيث يعد الهيدروجين الأخضر هو البديل الأمثل للوقود الحفري، وإنتاجه يعتمد على مصادر نظيفة ومستدامة مثل الطاقة الشمسية ومياه البحر ولذلك فهو يعد خاليا من أي انبعاثات كربونية ضارة بالبيئة او كما يطلق عليه "Zero Carbon emissions fuel" ، ويحقق مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر العديد من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل فى الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة حيث انه يوفر مياه نظيفة يتم انتاجها عن طريق تحلية مياه البحر ومياه الصرف ثم استخدامها في إنتاج الهيدروجين الاخضر او كمياه صالحة للاستهلاك الادمي، وكذلك الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة في ان يتم توفير مصدر طاقة نظيف ومستدام وذالك عن طريق استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الهيدروجين الاخضر ثم استخدامه في توليد كهرباء من الهيدروجين والذي هو الاخر يعتبر مصدرا مستداما.
هذا بجانب الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة حيث إنه يعمل على مواجهة التغيرات الضارة بالمناخ حيث يعمل على الحد من ارتفاع نسب الغازات الضارة المسببة للاحتباس الحراري حيث انه يعتبر خال من أي انبعاثات كربونية.

هذا وبدأ خطة عمل المشروع أولا بإنتاج الكهرباء اللازمة من الخلايا الشمسية، وإجمالي عدد الخلايا الشمسية المستخدمة هو 13 خلية ، تنقسم الى 11 خلية يتم توصيلهم على التوالي مما يعمل على رفع الجهد الكلي وتثبيت شدة التيار لتشغيل دورة تحلية المياه ، و 2 خلية يتم توصيلهم على التوازي مما يعمل على رفع شدة التيار وتثبيت الجهد ويتم وضع منظم شحن بين الخلايا الشمسية والبطاريات لتنظيم التيار الكهربي ليكون مناسبا لشحن البطاريات المستخدمة في عملية التحليل الكهربي للمياه ، ثم بعد ذلك دورة تحلية المياه التي تعمل بنظام مدمج بين طريقتين وهما "التبخير والتكثيف" و "التناضح العكسي" ، حيث يتم تمرير مياه البحر أولا الى الغلايات التي تعمل على تبخير المياه ثم تكثيفها وبهذا يتم خفض نسبة الاملاح من 39000 جزء في المليون الى 2000 جزء في المليون ، ثم بعد ذلك تمريرها على المرحلة الثانية وهي التناضح العكسي والتي تعمل على تقليل نسبة الاملاح الى اقل من 150 جزء في المليون ، ثم يتم تمرير المياه والكهرباء الى جهاز يعرف "بالمحلل الكهربي للمياه" والذي يقوم بفصل عنصري المياه الى هيدروجين واكسجين بشكل منفصل ، وتم تصميم هذا الجهاز بفكرة مبتكرة عن خلايا الفصل الموجودة حيث ان خلايا الفصل المتعارف عليها يكون الغاز الناتج منها خليطا بين غاز الهيدروجين والاكسجين بما يعرف بغاز الهيدروكسي ، ولكن تم العمل على فصل الأجزاء التي تسبب اختلاطا للغاز مما يضمن انتاج هيدروجين بنقاء يصل الى 99.99% وتبلغ القدرة الإنتاجية للجهاز الواحد 2.7 لتر غاز هيدروجين في الدقيقة الواحدة ثم يتم حفظ غاز الهيدروجين في انابيب مخصصة ورفع ضغطه الى 5 بار ثم تمريره في خلايا الوقود الهيدروجينية والتي تعمل على انتاج الكهرباء من غاز الهيدروجين بكفاءة مرتفعة تصل الى 60%.

هذا وقد أشرف على الطلاب الدكتور محمد جمال( مشرف أكاديمي على المشروع )، الدكتور  ابو المجد هاشم ( مشرف  على المشروع  )، وتكون فريق الطلاب من محمد أشرف أحمد دسوقي ( قائد ومؤسس فريق المشروع )، محمد نبيل غويطات محمد ( نائب قائد فريق المشروع )، مؤمن مصطفى كمال محمود، محمد حاتم، تسنيم مصطفى محمد، يوسف اسماعيل، مهند وليد الشحات عبد الوهاب، محمد أشرف عبد المنعم غزال، علي رأفت، سراج سعد الديب، عمرو محمود مسلم، ندى عاشور علي، رنا أحمد سيد أحمد، عبد الرحمن محمد إمام أحمد
 

هندسة المطرية

IMG-20231130-WA0002
IMG-20231130-WA0002
IMG-20231130-WA0000
IMG-20231130-WA0000
IMG-20231130-WA0001
IMG-20231130-WA0001
طلاب كلية هندسة المطرية كلية هندسة المطرية انتاج الهيدروجين الأخضر جامعة حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

إبراهيم سعيد: كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

صدمة.. إصابة جديدة تضرب نجم النادي الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

ميدو يفضح مُسربي أسرار الزمالك على الهواء.. تفاصيل

رحيل هنري كيسنجر|عاشق النساء وثعلب الدبلوماسية الذي راوض ألد أعداء الحلم الأميركي

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة عين شمس يستقبل مدير مشروع منح الجامعات الحكومية بمؤسسة أميدايست

عقد أولى ندوات حقوق الإنسان بـ آداب عين شمس .. اليوم

وفد جامعة "اكستر" البريطانية يزور كلية التربية جامعة عين شمس.. صور

مركز بحوث الفلزات يفتح باب التقدم للبرنامج التدريبى لطلاب كليات العلوم والهندسة

ترشيحاتنا

الإدارة لديها 4 سير ذاتية لأجانب.. الزمالك يسعى لضم لاعب بخط الوسط

تصعيد المقاومة.. بيان عاجل من حماس بشأن هجوم القدس

ضياء رشوان: تمديد الهدنة الإنسانية بـ غزة بجهود مصرية قطرية مكثفة

في الطالع.. تغيير جديد بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم الخميس

سماح مسجلة آداب.. القبض على إنجي حمادة صاحبة الفيديوهات المخلة

المتحدث باسم «تل أبيب»: إطلاق سراح 102 من الرهائن بغزة بينهم 78 إسرائيليًّا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

علاج خارق للجهاز التنفسي.. فوائد الزعتر في الشتاء

فيديو

العيب فيا وتربيتي السبب..أحمد فهمي يكشف لأول مرة سبب انفصاله عن هنا الزاهد

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

رسالة محمد عبدالمنعم تثير غضب محمود الخطيب.. ماذا قال؟ /فيديوجراف

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ