مركز بحوث الفلزات يفتح باب التقدم للبرنامج التدريبى لطلاب كليات العلوم والهندسة

أعلن مركز بحوث وتطوير الفلزات عن فتح باب التقدم للبرنامج التدريبى النصف سنوى المخصص لطلاب كليات العلوم والهندسة بالجامعات المصرية، من خلال مركز التدريب التابع للمركز.

يضم البرنامج تدريبا عمليا داخل مركز بحوث وتطوير الفلزات والأقسام التابعة له للتعرف على أرض الواقع على الأجهزة النصف صناعية والمعدات داخل الأقسام بالمعاهد التكنولوجية الأربعة للمركز؛ (معهد تكنولوجيا الخامات، معهد تكنولوجيا الفلزات، معهد تكنولوجيا التصنيع، معهد المواد المتقدمة.



ويشمل التدريب كافة المجالات العلمية بكليتى العلوم والهندسة؛ (الكيمياء، الفيزياء، الهندسة الكهربائية، هندسة التعدين وهندسة الفلزات، هندسة المواد، الهندسة الميكانيكية، هندسة الإنتاج)، وغيرها.

وينوه المركز أنه يتم منح الطلاب المتقدمين شهادة بنهاية البرنامج التدريبى.

وأوضح المركز أن المطلوب عند التقديم، إحضار خطاب موجه من الجامعة، أو التقدم بكارنيه الجامعة لمقر مركز بحوث وتطوير الفلزات - مركز التدريب بالمركز بالتبين_ حلوان القاهرة، وآخر موعد للتقديم: الأحد ٢٤ يناير ٢٠٢٤.