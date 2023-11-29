عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز بحوث الفلزات يفتح باب التقدم للبرنامج التدريبى لطلاب كليات العلوم والهندسة

مركز بحوث الفلزات
مركز بحوث الفلزات

أعلن مركز بحوث وتطوير الفلزات عن فتح باب التقدم للبرنامج التدريبى النصف سنوى المخصص لطلاب كليات العلوم والهندسة بالجامعات المصرية، من خلال مركز التدريب التابع للمركز.

يضم البرنامج تدريبا عمليا داخل مركز بحوث وتطوير الفلزات والأقسام التابعة له للتعرف على أرض الواقع على الأجهزة النصف صناعية والمعدات داخل الأقسام بالمعاهد التكنولوجية الأربعة  للمركز؛ (معهد تكنولوجيا الخامات، معهد تكنولوجيا الفلزات، معهد تكنولوجيا التصنيع، معهد المواد المتقدمة.

txt

رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد هيئة فولبرايت مصر لعقد جلسات تعريفية

txt

الجامعة الأمريكية تناقش أول دراسة طويلة الأمد في مصر عن الشيخوخة الصحية

txt

4أخبار التعليم .. جامعة القاهرة الدولية تطلق مسابقة لطلابها حول المشروعات القومية.. ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد مشاركة جامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية

txt

إطلاق أول حقل إرشادي لمحصول القمح في المدرسة الثانوية الزراعية بكوم امبو

txt

رئيس جامعة الإسكندرية يحث المجتمع الأكاديمي على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية

txt

جامعة مدينة السادات تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

txt

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بالإعلان عن دليل مجابهة العنف ضد النساء والفتيات

txt

النائب مجاهد نصار يهدي مدرسة الدكتور علي مصطفى طفاية حريق بمشتملاتها

txt

تربية وصيدلة السادات تنظمان حملة للتوعية والتبرع بالدم

txt

ملتقى إعلام القاهرة يناقش استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي


ويشمل التدريب كافة المجالات العلمية بكليتى العلوم والهندسة؛ (الكيمياء، الفيزياء، الهندسة الكهربائية، هندسة التعدين وهندسة الفلزات، هندسة المواد، الهندسة الميكانيكية، هندسة الإنتاج)، وغيرها.
وينوه المركز أنه يتم منح الطلاب المتقدمين شهادة بنهاية البرنامج التدريبى.

وأوضح المركز أن المطلوب عند التقديم، إحضار خطاب موجه من الجامعة، أو التقدم بكارنيه الجامعة لمقر مركز بحوث وتطوير الفلزات - مركز التدريب بالمركز  بالتبين_ حلوان القاهرة، وآخر موعد للتقديم: الأحد ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

عاجل.. كتائب القسام تعلن مصرع 3 أسرى إسرائيليين في قصف سابق |بالأسماء

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد هيئة فولبرايت مصر لعقد جلسات تعريفية

الجامعة الأمريكية تناقش أول دراسة طويلة الأمد في مصر عن الشيخوخة الصحية

4أخبار التعليم .. جامعة القاهرة الدولية تطلق مسابقة لطلابها حول المشروعات القومية.. ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد مشاركة جامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية

إطلاق أول حقل إرشادي لمحصول القمح في المدرسة الثانوية الزراعية بكوم امبو

رئيس جامعة الإسكندرية يحث المجتمع الأكاديمي على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية

جامعة مدينة السادات تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بالإعلان عن دليل مجابهة العنف ضد النساء والفتيات

النائب مجاهد نصار يهدي مدرسة الدكتور علي مصطفى طفاية حريق بمشتملاتها

ترشيحاتنا

الأزهر: ذكرى تقسيم فلسطين أبشع الذكريات في التاريخ الإنساني الحديث

عصام سالم: الأهلي فشل في فك حصار سموحة المهزوم من الزمالك بـ«الخمسة»

الانتخابات الرئاسية 2024.. المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم الجمعة

أخبار الفن.. سر قلادة إيمي سمير غانم.. سبب صادم وراء وفاة فنان شهير واستشهاد آخر.. أزمة مصطفى كامل الصحية

مطمئنة وتوجه الشكر لكتائب القسام.. من هي الأسيرة الإسرائيلية حديث السوشيال ميديا؟

لأول مرة.. قطر تعلن تفاصيل المحادثات بشأن تمديد الهدنة والأسرى في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم أعلنوا التبرع بـ أعضائهم بعد الوفاة.. رانيا يوسف: يستفيد بها أي إنسان.. وإلهام شاهين: ينقذ مريض

الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي: قدمت فيلما جزائريا والمسرح هو من يصنع الفنان الحقيقي

إطلالة بسيطة.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

خناقة ستات في الجو.. شاهد ماذا حدث على متن طائرة أيرلندية

فيديو

بعد عشرة 14 سنة.. يوسف الشريف يكشف أسباب انفصاله عن إنجي علاء/فيديوجراف

سر ارتداء إيمي سمير غانم قلادة تحمل اسم فادي

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ