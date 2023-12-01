نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية المتهم بالتعدي على طالبة المدرسة المطرية البالغة من العمر ١٥ عاما بأن عاشرها معاشرة الأزواج عن طريق الخديعة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة خطف المجني عليها من غير تحايل أو إكراه بأن استغل حداثة عمرها موهمًا إياها بالزواج منها وساقها لمسكنه بإبعاد إياها عن أعين ذويها تمهيدا للنيل من جسدها.

أوهمها أنه يريد أن يتقدم لها ولكنه استطاع أن يحصل على صور لها وهي عارية تماما ثم قام بتهديدها وأحضرها بتلك الطريقة إلى منزله ثم وضع لها مادة مخدرة في زجاجة مياه معدنية وقام بجريمته والتي اكتشفت بعد ذلك أنها حامل.