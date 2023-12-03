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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري مخ وأعصاب يكشف أهم أسباب الإصابة بمنطقة الظهر

آلام الظهر
آلام الظهر

أكد الدكتور حسين المغربي، استشاري المخ والأعصاب والعمود الفقري، أن الفقرات في العمود الفقري تتواجد بها الغضاريف، والتي لها دور في تحمل وزن الجسم، والتحرك دون الشعور بآلام في منطقة الظهر.

وقال حسين المغربي، خلال لقاء له لبرنامج "طبيب البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي شاهيناز النجار، أن الجلوس لفترات طيلة أو حمل أوزان ثقيلة بشكل خاطئ، يؤثر على الغضاريف، ويسبب آلام الظهر.

 

آلام بممنطقة الظهر 

وأضاف استشاري المخ والأعصاب والعمود الفقري، أن الغضاريف في بعض الأحيان تضغط على النخاع الشوكي، والعصب، وتسبب آلاما بمنطقة الظهر مع القدم. 

المخ والاعصاب العمود الفقرى الغضاريف شاهيناز النجار برنامج طبيب البلد

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