عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة كمال يُحرج متحدث الخارجية الأمريكية بسؤال عن الأوضاع في غزة| فيديو

أسامة كمال والمتحدث
أسامة كمال والمتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية

أحرج الإعلامي أسامة كمال، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، صامويل ويربيرج، بتوجيه سؤال قوي له عن الأوضاع في غزة، حيث أصر على سؤاله مرارا عن موقف الولايات المتحدة من استهداف المدنيين والأطفال في قطاع غزة، وخرق إسرائيل للهدنة، وعودة القصف على المدنيين، وانتهت معظم الأسئلة بإعلان دعم الولايات المتحدة لإسرائيل والمراوغة في أسئلة أخرى.

وبدت ملامح الضيق على وجه متحدث الخارجية الأمريكية؛ حينما أصر الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، على الحصول على إجابة عن سؤال: "هل تدين أمريكا قتل أطفال غزة؟"، فردَّ قائلًا: "إذا تريد أن تقول أن الموقف الأمريكي مع قتل الأطفال سأنهي المقابلة.. لن أقبل هذه الكلمات، ولا نقبل هذه الاتهامات بأن أمريكا، ترحب أو تقبل قتل الأطفال"، موضحًا أنه ليس من الممكن أن نقبل هذه الاتهامات بأن أمريكا تقف مع قتل الأطفال في غزة.

وكشف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، صامويل ويربيرج، عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من خرق للهدنة وعودة القصف الإسرائيلي على غزة، موضحًا أنهم يلقون مسؤولية خرق الهدنة على حركة حماس، مُحَملا حركة حماس مسئولة إطلاق سراح عدد من الرهائن، وإسرائيل كانت واضحة بأنها تحترم الهدنة طالما تلتزم حماس بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وأوضح "ويربيرج"، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "دي أم سي"، أن الهدنة لم تكن بين أمريكا وأي طرف، ولكن كانت بين حماس وإسرائيل.

وشدد على أن نائب الرئيس الأمريكي خلال حضور فعاليات "كوب 28" تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي موجهًا الشكر لمصر لجهودها في ملف الهدنة وإطلاق سراح الرهائن، إذ أن الحكومة والقيادة المصرية بذلت كثيرا من الجهود بتنسيق مع الحكومة الأمريكية وقطر وإسرائيل وقادة حماس.

أمريكا ليست طرفا في الهدنة 

وأضاف أن حماس اختارت التراجع عن الالتزامات بشأن إطلاق سراح الإسرائيليين ومد الهدنة في غزة، مشددًا على أن أمريكا ليست طرف في الهدنة وببساطة ليست مصر أو قطر أو أمريكا هم يتحملون مسئولية خرق الهدنة.

ونوه بأن أمريكا ترى أن إسرائيل لا تستهدف المدنيين في قطاع غزة، وليس هناك أي هدف بهذا الشكل، على عكس ما فعلته حماس من استهداف المدنيين الإسرائيلي في 7 أكتوبر.

أسامة كمال الخارجية الأمريكية غزة صامويل ويربيرج إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

طالبة المطرية ضاع شرفها.. والد الضحية: المتهم عمل عملته بعد الامتحان و"بنتي" حامل

ترشيحاتنا

نجم ريال مدريد يرفض عرضا مغريا للانتقال إلى الدوري السعودي

دعاء هلال شهر جمادى الآخر.. ردد 10 كلمات مع بدايته| فيها الخير

زي أفلام السيما| “كرة قدم” نووية مع الرئيس الأمريكي.. وبايدن: لدي رمز تفجير العالم (فيديو)

لبدء موسم تصدير الموالح.. المحطات المعتمدة من الحجر الزراعي تستقبل شحنات البرتقال

بيان عاجل من حماس بشأن محاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية

الانتخابات الرئاسية 2024.. فتح لجان الاقتراع في كندا وتوافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلوج استثنائية.. شاهد تجمد طائرة في مطار ميونخ بألمانيا

"يوجد تحسن"|شقيق العامري فاروق يكشف حالته الصحية بعد 25 يوما من الغيبوبة

بعباية مطرزة.. لبلبلة تخطف الأنظار بمهرجان البحر الأحمر

فستان يكشف نحافتها .. حنان مطاوع تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

إعلامية لبنانية تستفز الجمهور: بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره|فيديوجراف

حقيقة قيام إسرائيل ببناء مستوطنة داخل قطاع غزة.. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ