أسامة كمال يُحرج متحدث الخارجية الأمريكية بسؤال عن الأوضاع في غزة| فيديو

أحرج الإعلامي أسامة كمال، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، صامويل ويربيرج، بتوجيه سؤال قوي له عن الأوضاع في غزة، حيث أصر على سؤاله مرارا عن موقف الولايات المتحدة من استهداف المدنيين والأطفال في قطاع غزة، وخرق إسرائيل للهدنة، وعودة القصف على المدنيين، وانتهت معظم الأسئلة بإعلان دعم الولايات المتحدة لإسرائيل والمراوغة في أسئلة أخرى.

وبدت ملامح الضيق على وجه متحدث الخارجية الأمريكية؛ حينما أصر الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، على الحصول على إجابة عن سؤال: "هل تدين أمريكا قتل أطفال غزة؟"، فردَّ قائلًا: "إذا تريد أن تقول أن الموقف الأمريكي مع قتل الأطفال سأنهي المقابلة.. لن أقبل هذه الكلمات، ولا نقبل هذه الاتهامات بأن أمريكا، ترحب أو تقبل قتل الأطفال"، موضحًا أنه ليس من الممكن أن نقبل هذه الاتهامات بأن أمريكا تقف مع قتل الأطفال في غزة.

وكشف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، صامويل ويربيرج، عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من خرق للهدنة وعودة القصف الإسرائيلي على غزة، موضحًا أنهم يلقون مسؤولية خرق الهدنة على حركة حماس، مُحَملا حركة حماس مسئولة إطلاق سراح عدد من الرهائن، وإسرائيل كانت واضحة بأنها تحترم الهدنة طالما تلتزم حماس بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وأوضح "ويربيرج"، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "دي أم سي"، أن الهدنة لم تكن بين أمريكا وأي طرف، ولكن كانت بين حماس وإسرائيل.

وشدد على أن نائب الرئيس الأمريكي خلال حضور فعاليات "كوب 28" تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي موجهًا الشكر لمصر لجهودها في ملف الهدنة وإطلاق سراح الرهائن، إذ أن الحكومة والقيادة المصرية بذلت كثيرا من الجهود بتنسيق مع الحكومة الأمريكية وقطر وإسرائيل وقادة حماس.

أمريكا ليست طرفا في الهدنة

وأضاف أن حماس اختارت التراجع عن الالتزامات بشأن إطلاق سراح الإسرائيليين ومد الهدنة في غزة، مشددًا على أن أمريكا ليست طرف في الهدنة وببساطة ليست مصر أو قطر أو أمريكا هم يتحملون مسئولية خرق الهدنة.

ونوه بأن أمريكا ترى أن إسرائيل لا تستهدف المدنيين في قطاع غزة، وليس هناك أي هدف بهذا الشكل، على عكس ما فعلته حماس من استهداف المدنيين الإسرائيلي في 7 أكتوبر.