نرفض التهجير القسري.. واشنطن: تحديد مصير قطاع غزة بيد الفلسطينيين فقط |فيديو

أكد صامويل ويربيرج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية ضد أي تقليص في الأراضي الفلسطينية.

وقال صامويل ويربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": إن "ما تفعله إسرائيل في غزة هو رد فعل لما حدث في 7 أكتوبر"، لافتا إلى أن "أمريكا ضد التهجير القسري للفلسطينيين".

وأضاف صامويل ويربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "الفلسطيني له الحق في أن يعيش على أرضه في قطاع غزة والضفة الغربية"، موضحا: أن "الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين بدأ منذ أكثر من 70 عاما".

وأضاف: "نحن نرفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من أرضهم أو تقليص أرضهم"، موضحا: "تحديد مصير قطاع غزة في يد الشعب الفلسطيني فقط، والإدارة الأمريكية لا ترى أن حماس تمثل الشعب الفلسطيني".