أول تعليق من الخارجية الأمريكية على الهدنة في غزة بين المقاومة والاحتلال

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، ترحيبها بالهدنة المؤقتة في قطاع غزة.

وتبدأ غدا الجمعة في السابعة صباحا بتوقيت فلسطين هدنة مؤقتة بين الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية، ليتوقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي الذي تسبب في استشهاد أكثر من 14 ألف فلسطيني في غزة.

وقالت الخارجية الأمريكية في تصريحات تلفزيونية، أن الهدنة ستتيح تقديم مساعدات إضافية لتخفيف معاناة العائلات الفلسطينية البريئة بغزة.

وأشارت إلى أن الهدنة ستمنح المدنيين الفلسطينيين الوقت للانتقال إلى مواقع أكثر أمنا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، أن وقف إطلاق النار يشمل كامل قطاع غزة شمالا وجنوبا.

وأضاف المتحدث بإسم الخارجية القطرية، في مؤتمر صحفي أن دفعة الأسرى الأولى ستتضمن النساء المسنات والأطفال، مشيرا إلى أنه يسعى لضمان أسلم الطرق في عملية تسليم الأسرى بغزة.

وأكد أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه سيتم الإفراج عن 50 من الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مقسمين على 4 أيام، منوها إلى أن الدفعة الأولى من الرهائن الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال.

وأشار إلى أن الاتصالات انتهت مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم، لافتا إلى أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه خلال أيام الهدنة الأربعة سيتم جمع المعلومات عن بقية الرهائن، مبديا أمله في أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم.

وتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وننظر بإيجابية عالية إلى ذلك.