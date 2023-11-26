أمريكا: حل الدولتين الخيار الوحيد لإنهاء الصراع بين فلسطين وإسرائيل.. فيديو

قال صامويل ويربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن ما تفعله إسرائيل في غزة هو رد فعل لما حدث في 7 أكتوبر.



وأضاف صامويل ويربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين بدأ منذ أكثر من 70 عاما، والولايات المتحدة لا تحمل الشعب الفلسطيني ما يحدث بل حماس هي المسؤولة".

وأشار إلى أن "حماس هي المسؤولة عن هذا الدمار والموت الذي نراه الآن في قطاع غزة"، موضحا: "نحن نرى أن الحل الوحيد لوقف للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين".