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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان حاسما.. رئيس حزب التجمع: السيسي رفض كل الضغوط لتهجير سكان غزة

النائب السيد عبدالعال،
النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع

قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يكون ضمن صفوف الشعب، عندما رفض كل الضغوط الأوروبية والأمريكية لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان حاسما قويا في هذه القضية.


أضاف عبد العال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لابد من تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية كونه شريك في الدولة وما يحدث بها، لافتا إلى أن هناك إعجابا كبيرا بفروسية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدفاع عن الأمن القومي المصري والحدود المصرية، رغم أزمات اقتصادية وظروف صعبة تعاني منها الدولة.


وشدد رئيس حزب التجمع، على أن الانتخابات الرئاسية، ستشهد إقبالا كثيفا من المواطنين المصريين، ودعم الرئيس السيسي، نتيجة مواقفه التي قام بها مؤخرا في حرب غزة، موضحا أن الانتخابات فرصة للتعبير  عن رأيه.

 

ما يحدث في غزة ليس المقصود منه القضاء على حركة حماس


وأوضح أن ما يحدث في غزة ليس المقصود منه القضاء على حركة حماس وعناصرها، معقبًا أن مصر هي الهدف وإحراجها أمام العالم وخضوعها وتقسيم الدولة المصرية وإضعافها ولا تقوي على اتخاذ قرار قوي وجرئ.


لفت إلى أن حزب التجمع، أيد الرئيس السيسي، في اتخاذ ما يراه مناسبا للدفاع عن الأمن القومي المصري، بل تأييده في المشروع التنموي الذي تنفذه الدولة، والتطوير الصناعي وإعادة الاعتبار للصناعة وتوسيع الرقعة الزراعية.
 

الرئيس السيسي حزب التجمع النائب السيد عبدالعال عزة مصطفي الشباب الانتخابات الرئاسية غزة

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