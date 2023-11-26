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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 100 شاحنة مصرية من المساعدات لشمال غزة.. فيديو

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات

قال أحمد جبريل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، إن كل ما يدخل إلى قطاع غزة من مساعدات يساعد على تخفيف الوضع في القطاع.

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الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 شاحنات وقود عبرت معبر رفح إلى قطاع غزة

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الهلال الأحمر الفلسطيني: استلمنا 50 شاحنة مساعدات أمس دعما للقطاعين الصحي والإغاثي

وأضاف أحمد جبريل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "المساعدات الإنسانية دخلت إلى القطاع بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق"، موضحا "تم اليوم دخول الشاحنات المصرية إلى منطقة شمال غزة، وهذه المنطقة بحاجة إلى مزيد من المساعدات".

 

وأشار: “تم اليوم دخول 100 شاحنة إلى منطقة شمال قطاع غزة، وهذا يخفف على الهلال الأحمر الفلسطيني أن يتم إدخال الشاحنات بشكل مباشر إلى هذه المنطقة”.

وتابع  أحمد جبريل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني،: "منطقة شمال قطاع غزة تحتاج إلى مزيد من المساعدات للعودة للحياة مرة أخرى، ونتمنى أن يكون هناك تمديد للهدنة من أجل استمرار تدفق المساعدات، وانتفال المصابين إلى المستشفيات المصرية".
 

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