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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تطمس أميالا وتزعم كشف 800 فتحة نفق في غزة

صدى البلد

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أن قواته كشفت عن 800 فتحة نفق مؤدية إلى شبكة حماس الواسعة تحت الأرض منذ بدء عمليتها البرية في 27 أكتوبر، ووفقاً للإحتلال الإسرائيلي، فإن أكثر من نصف هذه الأنفاق قد تم تدميرها.  

أكدت حماس في السابق وجود شبكة أنفاق واسعة، يمكن مقارنتها في الحجم بنظام مترو الأنفاق في نيويورك، وتخدم أغراضًا وقائية وعملياتية. وتدعي إسرائيل أن العديد من هذه الأنفاق تقع في مواقع استراتيجية تحت هياكل مدنية، بما في ذلك مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة. إلا أن حماس تنفي هذا الادعاء.

ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن "ممرات الأنفاق تقع في مناطق مدنية، وكان الكثير منها بالقرب من المباني والمنشآت المدنية أو داخلها، مثل المدارس ورياض الأطفال والمساجد والملاعب". 

من بين 800 فتحة تم اكتشافها، أفادت إسرائيل أنه تم تدمير 500 منها باستخدام أساليب مختلفة، بما في ذلك التفجير والإغلاق. بالإضافة إلى ذلك، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم أيضًا طمس "عدة أميال" من طرق الأنفاق الرئيسية خلال العملية البرية.

حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي 800 فتحة نفق

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