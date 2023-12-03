عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

برعاية مفتي الجمهورية.. افتتاح برنامج تدريبي لموظفين بالشئون الإسلامية في ماليزيا

صدى البلد

افتُتح البرنامج التدريبي لعدد من موظفي الشئون الإسلامية بدولة ماليزيا، في مجال البحوث وأعمال الفتوى، اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، في دار الإفتاء المصرية، ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

جاء ذلك في إطار البرامج التدريبية التي تعقدها الدار لتدريب المفتين وتأهيلهم، برعاية من فضيلة المفتي، الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، وبالتنسيق مع سفارة ماليزيا بالقاهرة.

ويُعقد هذا البرنامج التدريبي في إطار العلاقات المميزة التي تجمع بين دار الإفتاء المصرية، ومصلحة الشئون الإسلامية الماليزية (جاكيم)، وانطلاقًا من الواجب الديني والوطني لدار الإفتاء المصرية.

ويتَّخذ هذا البرنامج شكلًا استثنائيًّا، حيث يهدُف إلى صقل مهارات البحث الشرعي وتأهيل موظفي الشئون الإسلامية الماليزية في فنون الفتوى وآدابها، وذلك ضمن سَعْي الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم لتعزيز قدرات مؤسسات الفتوى عالميًّا، لتقديم فتاوى صحيحة تعكس جوهر الشريعة الإسلامية وتسهم في ترسيخ السلام ومكافحة التطرف والإرهاب.

ويُقدَّم هذا البرنامج لكوكبة من موظفي الشئون الإسلامية بدولة ماليزيا؛ وذلك لتدريبهم على إعداد البحوث الشرعية، وتأهيلهم وإمدادهم بمهارات الفتوى وفنونها وآدابها.

وأكَّد فضيلة المفتي اهتمام دار الإفتاء المصرية كثيرًا بهذه اللقاءات والحوارات العلمية؛ لما يجري في هذه البرامج التدريبية من الحوار العلمي والتقارب وتلاقح الأفكار وتبادل الخبرات. 

وأضاف فضيلته: نحن نتوارث علوم الفتوى وبيان الحكم الشرعي الصحيح مع مراعاة أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فنحن نريد أن تصل رسالة سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- إلى الناس جميعًا، كما تركها هو بفهمها الصحيح، وبفهم العلماء الذين جاءوا من بعده، أما من حاد عن الطريق؛ فيجب توضيح ما انحرفوا فيه. 

وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية تنهض بمهمتها في توضيح صحيح الدين وتدريب المفتين وتأهيلهم، حيث أدَّت جهودًا كبيرة في هذا الصدد بوسائل مختلفة، منها اللقاءات العلمية والإصدارات والأبحاث والبرامج التلفزيونية والموشن جرافيك وكذلك تدريب المفتين. 

وتوجَّه فضيلة المفتي بخالص الدعاء أن يوفق علماء ماليزيا في هذا البرنامج التدريبي، وأن يحققوا الاستفادة القصوى منه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

طالبة المطرية ضاع شرفها.. والد الضحية: المتهم عمل عملته بعد الامتحان و"بنتي" حامل

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. الموعد والتفاصيل

ترشيحاتنا

ضربة صاروخية مكثفة .. المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان

الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية برية شمال خان يونس

الجالية المصرية في تركيا تواصل التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

مفاوضات بالنار.. تصريحات استفزازية من نتنياهو بشأن محادثات إطلاق سراح الرهائن

أسقف الكنيسة القبطية بشمال ألمانيا: شاركنا في الانتخابات رغم المسافات وبرودة الطقس

إنتاج مصري| حكاية أضخم بقرتين في العالم.. يدران أكثر من طن لحومًا و50 كجم لبن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

42 متنزّها في عداد المفقودين.. شاهد ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا

وزير الدفاع يلتقى نظيره بجمهورية جنوب السودان

حظر السفر إلى هناك| مرض بالصين سريع الانتشار.. وبكين ترفع الإجراءات الاحترازية

طريقة تحضير الفراخ بصوص الثوم والليمون

فيديو

حقيقة قيام إسرائيل ببناء مستوطنة داخل قطاع غزة.. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

مخطط شيطاني.. خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول في غزة | فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره بجمهورية جنوب السودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ