عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المخرج خالد جلال وفنانين مصريين يصوتون بانتخابات الرئاسة في بتونس

خالد جلال
خالد جلال

أدلى المخرج الكبير خالد جلال، والفنانة الشابة غادة طلعت، بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية، في سفارة جمهورية مصر العربية بتونس، رفقة وفد مصري من ضيوف مهرجان أيام قرطاج المسرحية، وكان في استقبالهم السفير المصري إيهاب فهمي.

وشهدت سفارة مصر لدى تونس، توافد أبناء الجالية المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في ثالث أيام التصويت لأبناء المصريين في الخارج، والذي يستمر حتى اليوم الأحد.

ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية لدى تونس على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

خالد جلال الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

طالبة المطرية ضاع شرفها.. والد الضحية: المتهم عمل عملته بعد الامتحان و"بنتي" حامل

موضوعات متعلقة

أخبار الفن: حقيقة دفن صلاح قابيل حيا.. وانضمام حلا شيحة لمسلسل أحمد العوضي

حقيقة تعاقد حلا شيحة على مسلسل حق عرب مع أحمد العوضي

تفاصيل شخصية نسرين طافش في فيلم بنقدر ظروفك

نقل الإعلامية أسما إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية| صورة

بمجموعة من أغاني الزمن الجميل.. مروة ناجي تُحيي حفلاً اليوم في الإسكندرية

فتح باب تسجيل الأعمال المشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

بعد نجاح ليلة السنباطي.. احتفالية عراقية في موسم الرياض

نبيلة عبيد: سعيدة بتواجدي في مهرجان البحر السينمائي

ترشيحاتنا

الأمن البحري البريطاني يعلن تعرض سفينتين لهجوم بطائرات مسيرة في البحر الأحمر

نجم ريال مدريد يرفض عرضا مغريا للانتقال إلى الدوري السعودي

دعاء هلال شهر جمادى الآخر.. ردد 10 كلمات مع بدايته| فيها الخير

زي أفلام السيما| “كرة قدم” نووية مع الرئيس الأمريكي.. وبايدن: لدي رمز تفجير العالم (فيديو)

لبدء موسم تصدير الموالح.. المحطات المعتمدة من الحجر الزراعي تستقبل شحنات البرتقال

بيان عاجل من حماس بشأن محاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلوج استثنائية.. شاهد تجمد طائرة في مطار ميونخ بألمانيا

"يوجد تحسن"|شقيق العامري فاروق يكشف حالته الصحية بعد 25 يوما من الغيبوبة

بعباية مطرزة.. لبلبلة تخطف الأنظار بمهرجان البحر الأحمر

فستان يكشف نحافتها .. حنان مطاوع تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

إعلامية لبنانية تستفز الجمهور: بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره|فيديوجراف

حقيقة قيام إسرائيل ببناء مستوطنة داخل قطاع غزة.. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ