المخرج خالد جلال وفنانين مصريين يصوتون بانتخابات الرئاسة في بتونس

أدلى المخرج الكبير خالد جلال، والفنانة الشابة غادة طلعت، بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية، في سفارة جمهورية مصر العربية بتونس، رفقة وفد مصري من ضيوف مهرجان أيام قرطاج المسرحية، وكان في استقبالهم السفير المصري إيهاب فهمي.

وشهدت سفارة مصر لدى تونس، توافد أبناء الجالية المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في ثالث أيام التصويت لأبناء المصريين في الخارج، والذي يستمر حتى اليوم الأحد.

ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية لدى تونس على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.