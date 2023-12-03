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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على هامش أيام قرطاج المسرحية

روبرت ويلسون وهالة سرحان والهام شاهين يزورون قصر النجمة الزهراء

هالة سرحان والهام
هالة سرحان والهام شاهين

علي هامش فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية نظمت إدارة المهرجان زيارة لقصر النجمة الزهراء بحضور النجمة المصرية الهام شاهين ، الاعلامية هالة سرحان ، المخرج الأمريكي روبرت ويلسون والاعلامي التونسي عماد دبور ، والكاتب الصحفي والمخرج المصري جمال عبد الناصر .

يعتبر قصر النجمة الزهراء هو أول معلم تاريخي يخضع للتسجيل ( التصنيف ) منذ حصول تونس علي استقلالها صدرة من درر العمارة العربية والاسلامية بتونس، وقد استغرق بناؤه ما يزيد عن عشرات ( 1911-1922) وقد اشترت الدولة التونسية هذا المعلم من ورثة البارون ديرنجي في نهاية عام 1989 وقررت تحويله الي مقر لمؤسسة ثقافية تعني بالموسيقي أطلق عليها اسم مركز الموسيقي العربية والمتوسطية .

وعلى جانب آخر حرصت الفنانة الهام شاهين على ارتداء الشال الفلسطيني في حفل افتتاح أيام قرطاج المسرحية، لتعلن عن تضامنها الكبير مع الأشقاء في غزة.

حرص المئات من الجمهور التونسي على التواجد أمام المسرح البلدي من اجل مشاهدة العرض الاسباني فاينال المشارك في حفل افتتاح أيام قرطاج المسرحية، وسط تفاعل كبير من الحاضرين سواء من الجمهور او صناع المسرح مثل خالد جلال وداوود حسين.

يتتافس في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج المسرحية ١١ عملا من مختلف الدول العربية.

ويشهد المهرجان عددا من الورش من ابرزها "طريقة مايسز في في التمثيل" ويقدمها سكوت تالبوت من أمريكا، ولسعد سعايدي تونس، وورشة أخرى بعنوان "تقنيات الرقص والأداء الحركي" ويقدمها طلعت السماوي "العراق - السويد".

ويتواجد أيضا ورشة في المهرجان بعنوان "الرقص الإفريقي" ويقدمها الإسباني آولوي، وورشة أخرى بعنوان "الرقص" بالتعاون مع دريمز شباب ويقدمها المالي التونسي لاسينا كون، فيما يقدم المالي يايا كوليبالي ورشة بعنوان "صنع العرائس المالية"، وأخيرًا هناك ورشة بعنوان "الواقع المعزز" ويشارك فيها كل من السوسريين ورتان ويسنوكي، وريمار دي لاشيفالري، ونينا دي لاشيفاليري.

روبرت ويلسون إلهام شاهين

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