وزيرة الصحة البريطانية تدعو حماس لإنهاء الحرب بإطلاق سراح الرهائن

أكدت وزيرة الصحة البريطانية فيكتوريا أتكينز أن حماس يمكنها إنهاء الصراع المستمر مع إسرائيل على الفور من خلال إطلاق سراح الرهائن والعودة إلى طاولة المفاوضات لإجراء مناقشات بشأن الهدنة، جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة مع برنامج على قناة سكاي نيوز البريطانية

شددت وزيرة الصحة البريطانية فيكتوريا أتكينز، على دعم المملكة المتحدة لوقف القتال لأسباب إنسانية، وأعربت عن أملها في المزيد من وقف الأعمال العدائية.

قالت: "كنا نؤيد بشدة فترات التهدئة الإنسانية، ونأمل بشدة أن تعود حماس إلى الطاولة وتوافق على المزيد من فترات التهدئة هذه وتطلق سراح المزيد من الرهائن. ويمكنهم إنهاء هذا الأمر غدًا، وحتى اليوم".

أكدت حكومة المملكة المتحدة عزمها القيام بطلعات استطلاعية غير مسلحة فوق منطقة الشرق الأوسط، تغطي قطاع غزة والمجال الجوي الإسرائيلي. والغرض من هذه الرحلات الجوية هو البحث عن المواقع المحتملة التي قد تحتجز فيها حماس رهائن.

يؤكد هذا التطور الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمعالجة الجوانب الإنسانية للصراع وتأمين إطلاق سراح الأفراد المحتجزين ضد إرادتهم.