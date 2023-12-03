شباب الزمالك يهزم الأهلي بهدفين في دوري الجمهورية

تلقى فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ خسارة خارج ملعبه أمام الزمالك بهدف مقابل هدفين، في لقاء قمة دوري الجمهورية للشباب، الذي جمع بين الفريقين على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة ١٤ من البطولة.

سجل الزمالك هدفيه خلال الشوط الأول، وأهدر ميدو نبيل ركلة جزاء للأهلي، وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني قلص إبراهيم عبد الحكيم الفارق للأهلي بهدف من ركلة جزاء ثانية.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٣» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: إسلام عبد الله - إبراهيم عبد الحكيم - عبد الرحمن رشدان.

الوسط: ميدو نبيل - محمد وائل - أحمد طعيمة - أحمد أشرف - ميدو أسامة.

الهجوم: سمير محمد - محمد زعلوك.

وشارك علي نادر بدلًا من طعيمة، ويوسف شريف بدلًا من ميدو أسامة، وعبد الرحمن شريف بدلًا من زعلوك، ومصطفى أبو الخير بدلًا من سمير محمد.

بهذه النتيجة توقف رصيد «أهلي ٢٠٠٣» عند ٢٨ نقطة، بعدما فاز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر ركلات الترجيح، وخسر ٤ مباريات، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١، وعلى المقاولون ٣ - ١، وخسر أمام غزل المحلة صفر - ١، وأمام سيراميكا صفر - ٢، وفاز على زد ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٥ - ١، وتعادل مع القناة ١ - ١ وخسر بركلات الترجيح ٤ - ٥، وفاز على بيراميدز ٥ - صفر، وخسر أمام الزمالك ١ - ٢، مسجلًا ٢٩ هدفًا، مقابل ١٢ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وياسين كامل مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك