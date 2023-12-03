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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائب أحمد العوضي عن الانتخابات الرئاسية: مظهر مشرف للغاية.. فيديو

النائب أحمد العوضي
النائب أحمد العوضي

علق النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن علي المشهد الانتخابي في الدول الخارجية وذلك خلال عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الحالية لعالم 2024.

ووصف النائب أحمد العوضي، خلال لقاءة برنامج " صالة التحرير"، على فضائية " صدى البلد "، مساء اليوم الأحد،  المشهد الانتخابي في الدول الخارجية وخروج واقبال المصريين علي صناديق الاقتراع في كل دول العالم علي مدار ثلاث أيام بـ " بالمظهر المشرف جدا". 

المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية

وأشار النائب أحمد العوضي، إلى أن الجالية المصرية في فينا أرسلت له دعوة للحضور وبالفعل ذهب اليهم وعقدت مؤتمرين ولاحظت أن لديهم وطنية كبيرة وإصرار علي المشاركة في الحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية والنزول لكافة صناديق الاقتراع والادلاء بأصواتهم.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن هناك بعض المواطنين المصريين المقيمين في بعض الدول يبعدون عن السفارات مسافة تصل لـ 400 كيلو ولم يمنعهم بعد المسافة من المشاركة في العرس الديمقراطي والذهاب الي صناديق الاقتراع والادلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

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