لا للتنمر ونشر الأخلاق الحميدة..ندوة في مدينة بئر العبد

نظمت وحدة السكان الفرعية بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، اليوم، ندوة توعوية تثقيفية للشباب عن مخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها على الخطط التنموية التي تضعها الدولة والقضايا المرتبطة بها، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

واشارت وفاء زايد مدير الوحدة الفرعية للسكان بمركز ومدينة بئر العبد ان الوحدة الندوة تحت عنوان " لا للتنمر ونشر الاخلاق الحميدة وحسن التعامل " بين أفراد المجتمع لما يترتب عليه من اثار نفسية ، اجتماعية تلقى بظلالها على فئة من المجتمع ونشر الأخلاق الحميدة وحسن التعامل بين أفراد المجتمع كما حثنا ديننا الحنيف

واضافت زايد ان الندوة ناقشت عددا من القضايا المرتبطة بالزيادة السكانية كالزواج المبكر ، الطلاق ، التفاهم الأسرى ، التثقيف الصحى للزوجين قبل الزواج ، الارشاد الديني ، رأى الدين فى تلك القضايا وغيرها من الموضوعات ذات الصلة

القضية السكانية:



وبدورها قالت أمانى احمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة ، ان الندوة تأتى فى اطار خطة العمل لحل القضية السكانية التى وضعتها المحافظة تحت اشراف اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وارشادات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية .



ولفت خالد عبد الحليم المنسق الاعلامى لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، ان الإرشاد والتثقيف الصحى و الدينى للشباب قبل الزواج له دور فاعل فى اقامة أسرة سعيدة كأصغر وحدة لبناء المجتمع.

واوضح عبد الحليم، ان الندوة عقدت بمدرسة بئر العبد التجارية المشتركة تحت اشراف اللواء محمد بهجت رئيس المدينة بالاضافة الى عدد من الجهات الشريكة ، كالاوقاف ، الصحة ، التربية ، التعليم ، وحاضر فيها الشيخ هشام نظمى من مديرية الاوقاف ولمياء عنبر مثلة عن الادارة الصحية ببئر العبد، سامح عدس ، خالد بسيونى من التربية والتعليم ، وبحضور اعضاء وحدة السكان ببئر العبد امل فرج ، مصطفى عبد اللطيف، تمام محمود ، أسامه زكريا ،و عددا من الشباب من الجنسين.