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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة لاكتشاف المواهب في شمال سيناء

أنشطة ثقافية وفنية
أنشطة ثقافية وفنية لاكتشاف المواهب

نظم فرع ثقافة شمال سيناء اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 ، عدد من الأنشطة الثقافية والفنية لاكتشاف المواهب، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني للشهر الجاري، وكذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني. 

ورشة عمل

استضاف قصر ثقافة العريش ، طلاب كل من مدرسة الشهيد شريف محمد حسين، ومدرسة باحثة البادية، ومدرسة أحمد عرابي الابتدائية، تضمنت الزيارة ورشة رسم وتشكيل بالصلصال والعاب ترفيهية واكتشاف وتنمية مواهب الطلاب فى الرسم . 

وواصل القصر نشاطه بمحاضرة تثقيفية بعنوان " اللغة العربية يسر أم  عسر" حاضرها آية مصطفى- بكالوريوس إداره أعمال، حيث تحدثت عن جمال وسهولة اللغة العربية وأن الله- سبحانه وتعالى- اختارها لغة للقرآن الكريم.

وأقيمت مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة ببيت ثقافة رابعة، بينما استقبلت مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيله عددا من الرواد وتم اكتشاف وتنمية موهبة الطالبة رباب جمال فى إلقاء الشعر .

كما نفذ بيت ثقافة قاطية، ورشة حكي حول " العام الجديد " بمدرسة الزهور الابتدائية بقرية قاطية، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

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