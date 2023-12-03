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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمين المتطرف يخطط لتحقيق مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة العام المقبل

اليميمن المتطرف
اليميمن المتطرف

اجتمعت أحزاب اليمين المتطرف الأوروبية في إيطاليا يوم الأحد وتعهدت بإعادة تشكيل الاتحاد الأوروبي بعد انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل، وتشديد نهج الكتلة بشأن الهجرة وتخفيف سياساتها المناخية لحماية الوظائف والصناعة.

وقد اجتمعت أحزاب من حوالي اثنتي عشرة دولة في فلورنسا، مدفوعين بالانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي في هولندا، والتي حققت فوزًا مفاجئًا لحزب الحرية المناهض للهجرة بزعامة خيرت فيلدرز.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي استضاف المؤتمر: 'هدفنا هو أن نصبح على الأقل ثالث أكبر (مجموعة في برلمان الاتحاد الأوروبي)، بعد يمين الوسط والاشتراكيين، وأن نكون حاسمين'. مقابلة.

تعد مجموعة الهوية والديمقراطية اليمينية المتطرفة الآن سادس أكبر مجموعة في جمعية الاتحاد الأوروبي، وهي أيضًا خلف المجموعات الليبرالية والخضراء والمحافظة، لكن بيانات الاستطلاع الحالية تضعها في المركز الرابع.

وواجه سالفيني، الذي فشل في ضم رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني وحزبها 'إخوان إيطاليا' الذي يتصدر استطلاعات الرأي، حملة سابقة غير ناجحة في عام 2019 لتحقيق انفراجة يمينية متطرفة في انتخابات الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمته أمام حشد فلورنسا عبر رابط فيديو، قال فيلدرز إنه يأمل أن يكون نجاحه، 'زلزالا سياسيا في هولندا وأوروبا'، 'بداية لموجة من الانتصارات في الانتخابات الوطنية' للحلفاء ذوي التفكير المماثل.

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