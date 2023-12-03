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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصدومة ومش قادرة أصدق.. غادة عبد الرازق تنعى أشرف عبد الغفور

صدى البلد

نعت الفنانة غادة عبد الرازق، الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

وكتبت غادة عبد الرازق عبر حسابها بتطبيق إنستجرام:" لا حول ولا قوة الا بالله آنا لله وانا اليه راجعون مش قادرة أصدق طبعًا ماحدش فينا يغلى على الخالق كلنا رعاية الله ومنة وإليه راجعون بس كنا لسه بنبعت لريهام مبروك على التكريم في الانستجرام وماكنش فيه حاجة بعدها بكام ساعة ده حصل أستغفر الله العظيم الواحد اتصدم ربنا يرحمك يا استاذ ياراجل يا محترم یا جمیل یا كل الصفات الحلوة كانت فيك ويصبرك يا بنتو بجد ویقویکی یا رب العالمين بولادك واخوانك وأهلك وجوزك اللهم امین یارب العالمین ..ومش عارفة الصراحة اقول أيه تاني ..الجنة ونعيمها بأذن الله".

توفي منذ قليل الفنان أشرف عبد الغفور  عن عمر ناهز 81 عاما، بعد مسيرة فنية ناجحة ، حيث لم يعلن حتى الآن عن موعد الجنازة .

وفاة أشرف عبد الغفور

وكان قد  أصيب الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته، إثر حادث تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر إسكندرية الصحراوي باتجاه الشيخ زايد.

يشار إلى أن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، كرم مؤخرا الفنان أشرف عبد الغفور، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة  الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

ويأتي هذا التكريم ضمن سلسلة تكريمات يقوم بها المركز بشكل شهري، حيث يتم اختيار رائد في مجال المسرح وتسليط الضوء على مسيرته الفنية المميزة.

‏قال الفنان أشرف عبد الغفور، إن أي دور تمثيلي قام به كان فيه درجة من الصعوبة والامر يختلف من عمل للثاني، أما بالنسبة لمسلسل رشيد هو المسلسل الوحيد الذي وافق عليه بدون قراءة النص بشكل كامل.

وتابع أشرف عبد الغفور خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن في العموم إذا كان دوره في عدد حلقات قليلة يجب أن يقرأ المسلسل كاملا قبل الموافقة على أداء الدور، وأنه في مسلسل رشيد أرسلوا اليه ثلاث حلقات فقط ووافق على الفور، وأيضا من الأمور التي شجعته على قبول الدور هو شركة الإنتاج للمسلسل لأن ابنته ريهام عبد الغفور قامت بعمل بعض الأعمال الفنية مع هذه الشركة من قبل وكانت ناجحة بشكل كبير جدا فكان هناك أرضية من الثقة تجاه شركة الإنتاج وأيضا تواجد ريهام عبد الغفور في المسلسل كان من الأمور المشجعة و شرف له أن يعمل مع ابنته.

الدكتورة نيفين الكيلاني أشرف عبد الغفور القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية القومي للمسرح والموسيقى المركز القومي للمسرح مش قادرة أصدق وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

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