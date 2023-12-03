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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا.. إغلاق صناديق اقتراع انتخابات الرئاسة المصرية استعدادا لفرز الأصوات| فيديو

الجالية المصرية في
الجالية المصرية في باريس

أغلقت السفارة المصرية في باريس، صناديق الاقتراع، منذ قليل، عقب انتهاء اليوم الثالث والأخير لعملية الانتخابات الرئاسية 2024، استعدادا لفرز الأصوات.

وشهد اليوم الأخير من العملية الانتخابية، إقبالا متزايدا من أبناء الجالية المصرية في فرنسا، حيث توافد أعداد من المصريين بالخارج إلى لجان الاقتراع بشكل كبير.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، مقطع فيديو للسفارة المصرية في باريس، يرصد الناخبين وهم يتدفقون إلى مقر الانتخاب؛ للادلاء بأصواتهم.

وأكدت وزارة الخارجية أن الجاليات المصرية في الخارج تحرص علي المشاركة الفعالة فى اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية 2024 .

وكانت نيوزيلندا أول دولة أغلقت اللجان الانتخابية فيها وأعلنت بدء عملية فرز الأصوات في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، حيث انتهى التصويت في الدولة بانتهاء اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية 2024؛ وذلك لأنها كانت أول دولة تبدأ التصويت، وفقا لفرق التوقيت.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن عملية الاقتراع في جميع السفارات والقنصليات المصرية حول العالم تستمر اليوم الثالث على التوالي لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 .

وقال السفير أحمد أبوزيد، إن عملية الانتخاب تسير وسط إقبال من جانب الجاليات المصرية على ممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا متابعة غرفة عمليات وزارة الخارجية سير العملية الانتخابية في جميع اللجان الفرعية.

وحسب التوقيتات الدولية، فإن اللجنة الفرعية في نيوزيلندا، أول لجنة تفتح أبوابها للناخبين المصريين، فيما تعد الدائرة الانتخابية في لوس انجلوس الأمريكية، آخر اللجان الانتخابية التي تغلق أبوابها في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكدت وزارة الخارجية حرص سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية حول العالم، على توفير كافة التسهيلات، خلال اليوم الأول للاستحقاق الوطني انتخابات الرئاسة 2024؛ لدعم أعضاء الجاليات المصرية، للإدلاء بأصواتهم.

وفتحت السفارات والقنصليات المصرية في 121 دولة حول العالم أبوابها لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية سواء الزائرين او المقيمين على حد سواء على مدى 12 ساعة من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء اليوم بتوقيت كل دولة.

وبحسب التوقيتات الدولية، كانت اللجنة الفرعية في نيوزيلندا، أول لجنة تفتح أبوابها للناخبين المصريين، فيما تعد الدائرة الانتخابية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر اللجان الانتخابية التي ستغلق أبوابها في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

ويتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجري بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأضاف الوزير شكري، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تسهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.

وأجريت العملية الانتخابية في جميع السفارات المصرية خارج القطر خلال 3 أيام بدأت من يوم الجمعة 1 ديسمبر واستمرت حتى يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

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