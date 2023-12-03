عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحقيق إعلامى: لا إغاثة للفلسطينيين في "المنطقة الآمنة" في غزة

صدى البلد

في خضم الهجوم المستمر من إسرائيل علي حماس، يبدو أن الوعود بإنشاء منطقة آمنة للفلسطينيين في غزة تبدو جوفاء، كما اكتشف فريق سكاي نيوز البريطانية أثناء التحقيق في المنطقة المعروفة باسم "المواصي" في جنوب غزة.

زعمت سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفلي، أنه تم إنشاء منطقة آمنة بها ملاجئ لسكان غزة. ومع ذلك، كشفت زيارة فريق سكاي نيوز البريطانية إلى المواصي عن واقع مختلف تمامًا - أرض قاحلة مقفرة تفتقر إلى المساعدات ومطابخ الطعام والدعم الأساسي.

تميزت الرحلة إلى جنوب غزة بدوي المدفعية الذي يصم الآذان واعتراض القبة الحديدية لصواريخ حماس. وكانت حدة الصراع واضحة في الوجود العسكري على طول الطرق الهادئة بشكل مخيف، مع انتشار الدبابات وقطع المدفعية فيما يبدو أنها مهمة جنوبية متصاعدة.

بينما يستمر الهجوم الشمالي ضد حماس، يشهد الجنوب غارات جوية مدمرة وهجمات مدفعية، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا في غزة. إن المستشفيات والعيادات مكتظة، وتفتقر إلى الإمدادات الأساسية، وتكافح من أجل التعامل مع تدفق المدنيين المصابين.

إن آثار الغارات الجوية المستهدفة تجعل المستشفيات والعيادات غير قادرة على إنقاذ المصابين بجروح خطيرة، مما يضطرهم إلى معالجة المرضى بأفضل ما يستطيعون. تشهد شوارع غزة روتينًا كئيبًا، حيث الموتى بالأبيض، والأحياء يندبون الخسارة المستمرة.

على الرغم من تأكيدات الحكومة الإسرائيلية وسفيرها، يبدو أن المواصي، التي كان من المفترض أن تكون منطقة آمنة للفلسطينيين، ليست أكثر من مجرد مستوطنة بدوية متعثرة. وتُركت العائلات لإقامة خيام مؤقتة في منطقة قاحلة بجوار البحر الأبيض المتوسط، تفتقر إلى الضروريات الأساسية.

سلط محمود أفغاني، أحد سكان المواصي، الضوء على الوضع المزري قائلاً: "أريد أن يشعر العالم كله بألمنا حتى يتمكنوا من الضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب". 

45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة 50 ألف حامل في غزة إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

ترشيحاتنا

بيان من القيادة المركزية الأمريكية بشأن استهداف 3 سفن في البحر الأحمر

بعد استهداف القواعد الأمريكية.. الولايات المتحدة تشن ضربات انتقامية في العراق

أخبار الفن| وفاة أشرف عبد الغفور.. وصور سيارته المهشمة في الحادث

بلاش حركات أوفر.. عمرو أديب يوجه رسالة لـ المصريين بشأن الانتخابات الرئاسية

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

لميس الحديدي تحذر: ارتفاع أسعار الأرز وأزمة محتملة على غرار السكر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حمص الشام زي المحلات

في اليوم العالمي لذوي الهمم.. صورة تدمي القلب من قطاع غزة |شاهد

اللحم أبرزها.. أكلات ترفع نسبة الحديد في الجسم

هذا حلم ولا حقيقة!. فيديو يدمي القلوب لطفلة من قطاع غزة

فيديو

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ