باحث سياسي: ربط حج الأقباط للقدس بالتطبيع مع إسرائيل أمر خاطئ

أكد وحيد وسيلي، باحث في الشئون السياسية، أن هناك ربط بين حج الأقباط للقدس وبين التطبيع وهو ربط خاطئ، مشددًا على أن الأقباط يذهبون لغرض ديني سامي وهو ليس فرض على الأقباط، يجعلهم في حالة روحانية عظيمة.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأقباط في الحج للقدس يتعرضون لمضايقات من الإسرائيليين، مشددًا على أن الحج للقدس يؤكد على التمسك بالمقدسات الدينية هناك، مؤكدًا أن الحج للقدس يكون في إبريل وبسبب المستجدات من الممكن أن يتأثر العدد هذا العام.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يجذب مسار العائلة المقدسة كل مسيحي العالم ويكون مناخ سياحي ومصدر دخل للدولة لا يستهان به، موضحًا أن التبرك بمسار العائلة المقدسة والمقدسات المسيحية في مصر لا يغني الأقباط ابدأ عن زيارة المقدسات المسيحية في القدس.

وأوضح أن البابا شنودة الثالث وقف أمام مخطط التطبيع من الإسرائيليين، مشددًا على أن التطبيع على مستوى الحكومات مختلف تمامًا عن التطبيع الشعبي، مشددًا على أن عدم زيارة الأراضي المقدسة يؤدي إلى الضغط على إسرائيل لن يحدث، موضحًا أن التجربة أثبتت أن زيارة الأقباط إلى الأماكن المقدسة في القدس لم يعودوا بقناعات إيجابية عن إسرائيل.