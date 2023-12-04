بهذة الطريقة.. احتفل لاعبو الزمالك برباعية سوار الغيني

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الجماهير المتواجدة باستاد السلام، بعد الفوز الذي حققه الفريق برباعية نظيفة على سوار الغيني في ثاني مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرصت جماهير الزمالك على توجيه رسائل الدعم للاعبين والجهاز الفني بعد المباراة، وهو ما دفع اللاعبون للتوجه إلى الجماهير والتأكيد على السعي نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.