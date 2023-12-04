ندوة تثقيفية بالحسنة بعنوان دور الأسرة والتربية السليمة

نظمت وحدة تكافؤ الفرص أمس بالحسنة محافظة ، شمال سيناء، ندوة تثقيفية بمدرسة الحسنة الثانويه الصناعيه المشتركة تحت عنوان دور الأسرة والتربية السليمة فى مناهضة العنف بكافة أشكاله فى المجتمع.تحت رعاية المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة.

وقالت هبة عبد الحميد رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمجلس مدينة الحسنة، إن الندوة تهدف إلى بناء مجتمع سليم بالإضافة إلى مناقشة المساواه بين الأبناء بنين وبنات فى كافة الأعمال والمسؤوليات لتفادى ظاهره العنف ضد المرأة فى المراحل العمرية المختلفة .



الأخلاق المفقودة:

حاضر في الندوة فضيلة الشيخ محمد شبانه مسئول إدارة أوقاف الحسنة ، والتي دارت عن التربية السليمة داخل الأسرة والأخلاق المفقودة ، كماتناولت الندوة مفهوم الأخلاق والعادات الغريبة التي أصبحت منتشرة داخل مجتمعاتنا وكيفية التصدي لها،.

كما تطرقت الندوة إلي تأثير احترام الآخر على استقرار البيئة المحيطة، موضحة مفهوم التربية الإيجابية داخل الأسرة،

كما تم إلقاء الضوء على أهمية نبذ العنف المجتمعي وأهمية دور الأم فى تربية النشء وكيفية زرع القيم والأخلاق فى أبناءها لإصلاح المجتمع.

وحضر الندوة مدير مدرسة الحسنة الثانوية الصناعية ، ومجموعة من الساده المعلمين والمعلمات بالمدرسة..حيث استفاد عدد كبير من الحاضرين من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.