عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة تثقيفية بالحسنة بعنوان دور الأسرة والتربية السليمة

ندوة عن دور الأسرة
ندوة عن دور الأسرة في التربية السليمة

نظمت وحدة تكافؤ الفرص أمس بالحسنة  محافظة ،  شمال سيناء،  ندوة  تثقيفية بمدرسة الحسنة الثانويه الصناعيه المشتركة تحت عنوان دور الأسرة والتربية السليمة فى مناهضة العنف بكافة أشكاله فى المجتمع.تحت رعاية المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة. 

 

 

وقالت هبة عبد الحميد رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمجلس مدينة الحسنة، إن الندوة تهدف  إلى بناء مجتمع سليم بالإضافة إلى مناقشة المساواه بين الأبناء بنين وبنات فى كافة الأعمال والمسؤوليات لتفادى ظاهره العنف ضد المرأة فى المراحل العمرية المختلفة .
 

الأخلاق المفقودة:

 

 حاضر  في الندوة فضيلة الشيخ  محمد شبانه مسئول إدارة أوقاف الحسنة ، والتي دارت عن التربية السليمة داخل الأسرة والأخلاق المفقودة ، كماتناولت الندوة مفهوم الأخلاق والعادات الغريبة التي أصبحت منتشرة داخل مجتمعاتنا وكيفية التصدي لها،.

كما  تطرقت الندوة  إلي تأثير احترام الآخر على استقرار البيئة المحيطة، موضحة مفهوم التربية الإيجابية داخل الأسرة، 

كما تم إلقاء الضوء  على أهمية نبذ العنف المجتمعي وأهمية دور الأم فى تربية النشء وكيفية زرع القيم والأخلاق فى أبناءها لإصلاح المجتمع.
وحضر الندوة مدير مدرسة الحسنة الثانوية الصناعية ، ومجموعة من الساده المعلمين والمعلمات بالمدرسة..حيث استفاد عدد كبير من الحاضرين من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

txt

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة لاكتشاف المواهب في شمال سيناء

الحسنة ندوة الأسرة التربية مناهصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

ترشيحاتنا

ببدلة سوداء.. ياسمين رئيس تثير الجدل من مهرجان البحر الأحمر

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. حكاية أقدم مومياء ملكية بمتحف إيمحتب| فيديو

بنتخاصم ونرجع نتصالح.. أول رد من يسرا بعد اعتذار جمال العدل لها

قرارات عاجلة للجهاز الفني بالزمالك بعد الفوز على سوار الغيني

حسين ياسر: الزمالك قادر على حصد الكونفدرالية.. ولا يجب المبالغة في تقييم الفوز

7 أمور تجعلك لا تخاف من القبر .. طمئن قلبك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. رايا أبا راشد تثير الجدل على السجادة الحمراء

اغتيال فلاديمير بوتين!.. توقعات بابا فانجا لعام 2024 ونبوءة تحققت في أول ديسمبر

طريقة عمل حمص الشام زي المحلات

في اليوم العالمي لذوي الهمم.. صورة تدمي القلب من قطاع غزة |شاهد

فيديو

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ