المسجد العتيق بقلعة شالي بسيوة.. تاريخ يمتد لأكثر من ٩٤٥ عاما

تمتلك واحة سيوة بمحافظة مطروح تاريخا كبيرا ممتدا لمئات السنين خاصة أنها تتفرد عن غيرها بالعديد من المقومات السياحية والتاريخية والأثرية.



وتعد قلعة شالي بواحة سيوة أحد أقدم المباني الأثرية والتاريخية بواحة سيوة والتي كانت تحتوي على منازل أهالي سيوة قديما بالإضافة إلى وجود مسجد يعد من أقدم المساجد في واحة سيوة والذي يمتد بناؤه لأكثر من 945 عاما وتستمر فيه الصلوات حتى الآن.



فحين يسمع أذان، الصلوات يتجه العشرات من الأهالي ناحية مدينة شالي القديمة التي تركوها منذ عقود عديدة، يصعدون الجبل القديم لأداء الصلوات في المسجد العتيق، أول المساجد في مطروح، الذي تم افتتاحه منذ 945 عاما.



يقول مصطفى شالا من أهالي سيوة إن المسجد تم تشييده في عام 500 هجريا، وظل باقيا على هيئته الأولى، منذ بنائه مضيفا أن مساحة المسجد تصل ل 100 متر بنيت من "الكرشيف" وجذوع النخيل، وله بابا أحدهما في الجهة الشمالية الشرقية وآخر في الجهة الجنوبية الغربية فضلا عن مآذنه كبيرة تشبه الطراز الأندلسي.



وأضاف أنه رغم هجرة أهالي سيوة لجبل شالي بعد سقوط أمطار غزيرة تسببت في هدم بيوتهم، لكنهم يعودون إليه يوميا مع كل صلاة مضيف أن تشييد 5 مساجد أخرى في الواحة لم يمنع الأهالي بالصلاة في المسجد العتيق إذ يحرص الكبار على اصطحاب أبنائهم رفقتهم خلال أداء الصلاة.



وأشار أن قبل وصول الكهرباء إلى واحة سيوة، كان المصلون يضطرون إلى صعود الجبل وسط الظلام لأداء صلاتي المغرب والعشاء "مستخدمي لمبة جاز ولم يمنعهم ذلك من حرصهم على الصلاة بالمسجد العتيق حتى وصلت الكهرباء لسيوة.



وأوضح أنه لا يقتصر المسجد على أداء الصلوات فقط، إذ تقام فيه عدة مناسبات مختلفة على مدار العام حفلات ليلة الإسراء والمعراج وليلة المولد النبوي" ويزدحم أهالي سيوة داخل المكان، من جميع الأعمار، ويتم توزع المأكولات والمشروبات احتفالا بتلك المناسبات الدينية.

المسجد العتيق بسيوة