أمين حماة الوطن بمطروح:تكثيف التوعية في التجمعات البدوية والكنائس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أكد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن حزب حماة الوطن وضع خطة مع هيئة مكتب الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي بمحافظة مطروح لتكثيف تواجدها في المناسبات والتجمعات البدوية في مراكز ومدن وقرى مطروح للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أنه يتم تنظيم زيارات للكنائس لعمل ندوات تثقيفية حول ضرورة مشاركة الإخوة الأقباط في الانتخابات الرئاسية، وتنظيم قوافل شبابية للتواصل مع الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من خلال شرح إنجازات الرئيس من كافة القطاعات الخدمية.



يذكر أن حزب حماة الوطن بمطروح يواصل ضمن عضو تحالف الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عقد اللقاءات الجماهيرية بمراكز المحافظة الثمانية الذي يضم تحالفا، من حزب مستقبل وطن، وحياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، وكيان مصر، ومجلس القبائل، وتنسيقية الأحزاب.